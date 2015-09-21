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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

هم‌زمان با روز عرفه؛

یادواره۱۴شهید کلاته‌های شرقی شهرستان میامی برگزار می‌شود

یادواره۱۴شهید کلاته‌های شرقی شهرستان میامی برگزار می‌شود

میامی- فرمانده سپاه ناحیه میامی از برگزاری یادواره ۱۴شهید گلگون‌کفن کلاته‌های شرقی شهرستان هم‌زمان با روز عرفه، در روستای هونستان خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه میامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین یادواره شهدا منطقه کلاته‌های شرقی روز چهارشنبه اول فروردین هم‌زمان با روز عرفه در حسینیه روستای هونستان از توابع شهرستان میامی برگزار خواهد شد.

سرهنگ عباسعلی کاظمی با اشاره به این که مداحی، سخنرانی، قرائت وصیت‌نامه شهدا، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه، غرفه دفاع مقدس و ... از دیگر برنامه های این مراسم است، افزود: هدف از برگزاری این مراسم، آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.

وی در خاتمه ضمن تأکید بر این‌که باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان آموزش داد، خاطرنشان کرد: تلاش شده هرسال یادواره شهدا نسبت به سال قبل ازنظر کمی و کیفی بهتر برگزار شود و به همین دلیل دنبال ارائه کار فرهنگی هستیم.

کد مطلب 2920475

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