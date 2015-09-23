فعالیت ۱۰۰۰ بسکتبالیست در همدان/ درجه مربیان ضعیف است

پرویز ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وضعیت بسکتبال استان همدان اظهار داشت: بر اساس تعداد افراد بیمه شده در رشته بسکتبال در استان همدان، بیش از یک هزار نفر در این رشته فعالیت می کنند.

وی افزود: تمامی شهرستان های استان همدان در رشته بسکتبال فعال بوده و شهرستان ها از بازوان قدرتمند هیئت بسکتبال استان هستند.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان با اشاره به وضعیت مربی و داور در رشته بسکتبال در استان همدان گفت: از لحاظ مربی بسکتبال، وضعیت درجه مربیان ضعیف است اما مربیان خوبی نیز دراستان فعالیت می کنند و استان همدان در هر سه رده در درجه یک، دو و سه دارای مربی است.

ریحانی با بیان اینکه همدان از نظر وضعیت داوری در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و داوران بین المللی، ملی و درجه یک در استان فعالیت می کنند، گفت: از نظر داوری هیچ مشکلی در استان احساس نمی شود.

وی با بیان اینکه بانوان بسکتبالیست نیز در استان همدان فعالیت می کنند، بیان کرد: بانوان پا به پای آقایان در رشته بسکتبال فعالیت می کنند و در تمام رده های پایه فعال هستند.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان یادآور شد: استان همدان در بخش بانوان در لیگ یک و دو کشور تیم داری می کند و در لیگ جوانان نیز تیم آقایان فعال است.

وی عنوان کرد: تمام تیم های هیئت بسکتبال استان همدان با توان ۱۰۰ درصد بومی در کادر فنی و بازیکنان در لیگ های مختلف کشوری فعالیت می کنند.