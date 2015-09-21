پی گیری وزیر علوم برای حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

محمود نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه تهران نامه ای به دفتر رئیس جمهور مبنی بر دعوت ایشان به این دانشگاه برای مراسم آغاز سال تحصیلی ارسال کرده است که طبق صحبتی که با وزیر علوم داشتم این نامه درحال پی گیری است.
وی تاکید کرد: طبق صحبتی که با وزیر علوم داشتم وی اعلام کرد که «موضوع دعوت از رئیس جمهور برای حضور در دانشگاه تهران از سوی ما دنبال می شود و انشاالله خدمت ایشان در این دانشگاه خواهیم بود.»
رئیس دانشگاه تهران گفت: براین اساس احتمال حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برای برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی وجود دارد.
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