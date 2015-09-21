انتخاب اعضای کمیسیون های پنج گانه شورای شهر رشت به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با حضور تمامی اعضای این شورا شامگاه یکشنبه برگزار شد. در این جلسه محمود باقری خطیبانی از اعضای شورا در نطق پیش از دستور جلسه به مشکلات مالی شهرداری رشت اشاره و بیان کرد: تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری نشان دهنده مشکلات عدیده شهرداری در حوزه مالی است.

وی افزود: از ابتدای امسال بیش از چهار میلیارد تومان کسورات کارکنان شهرداری پرداخت نشده و بسیاری از کارکنان شهرداری به دلیل مشکلات مالی، توانایی گذراندن زندگی و هزینه های فرزندان شان را ندارند.

این عضو شورا تاکید کرد: با نزدیک شدن به پایان سال، مشکلات مالی شهرداری افزایش می یابد زیرا علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان باید به فکر پرداخت عیدی و سایر مطالبات کارکنان نیز باشیم.

باقری خطیبانی ادامه داد: لازم است شهرداری هر چه سریعتر برای حل مشکلات مالی چاره اندیشی کند.

واگذاری مسکن مهر به ساکنان حریم رودخانه های زرجوب و گوهر رود

در ادامه جلسه فوق، رئیس شورا لوایح شهرداری را اعلام وصول کرد. از مهمترین لوایحی که در صحن شورای اسلامی شهر رشت از سوی محمدعلی رفیعی نوده مطرح شد، دو فوریت لایحه امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای خرید ۶۱۰ واحد مسکونی مسکن مهر بود که با نظر اعضا، دو فوریت آن رای نیاورد و لایحه به صورت یک فوریت وصول شد.

رئیس شورا در این باره گفت: لایحه شهرداری با ضرورت بهسازی رودخانه ها و حفظ حریم دو رودخانه زرجوب و گوهررود به شورا اعلام شده که طی آن با مبلغ ۶۶۶ میلیارد ریال واحدهای مسکن مهر خریداری و به عنوان واحدهای معوض به ساکنان این منطقه واگذار می شود.

بحث و بررسی ها درخصوص این لایحه با موافقت اسماعیل حاجی پور همراه بود. این عضو شورا تاکید کرد: سالهاست که شهروندان در انتظار بهسازی رودخانه ها هستند و ضرورت این لایحه از همین انتظار شهروندان از مدیریت شهری ناشی می شود.

اما با سخنان عباس صابر عضو دیگر شورا مبنی بر بررسی هر چه بیشتر لایحه فوق و بار مالی که برای شهرداری رقم می زند، این لایحه با یک فوریت اعلام وصول شد و تصمیم گیری در خصوص آن به گذشت زمان و بررسی بیشتر از سوی اعضا موکول شد.

تصویب فوریت جذب سرمایه گذار برای راه اندازی شهربازی رشت

از دیگر لوایحی که در جلسه یکصد و دهم شورای رشت مطرح شد، لایحه شهرداری مبنی بر اعلام فراخوان عمومی برای جلب سرمایه گذار برای ساماندهی مجدد شهربازی رشت بود. در این لایحه، شهرداری خواستار مجوز برگزاری مزایده برای جذب سرمایه گذار در جهت نوسازی و بهسازی شهربازی رشت شد.

با اعلام این لایحه، رئیس شورا گفت: بنا بر درخواست شهرداری، تمامی جوانب مزایده فوق در هیئت عالی سرمایه گذاری مطرح و بررسی شده و شهرداری خواستار دریافت مجوز برای برگزاری این مزایده است.

رفیعی نوده ادامه داد: مدتهاست که شهربازی رشت تعطیل است و به دلیل قرارداد غیرمنصفانه ای که طی سال ها بر آن حاکم بوده، دستگاه های فرسوده و بلااستفاده در آن وجود دارد حال با اعلام این لایحه شهرداری می خواهد که اعضای شورا به برگزاری مزایده برای جذب سرمایه گذار در جهت نوسازی و آغاز مجدد فعالیت شهربازی رای مثبت دهند.

یکی از اعضای شورا درباره این لایحه گفت: با حضور شش عضو شورا در هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری، تصمیم بر آن شد که طبق قراردادی ۱۰ ساله شهربازی به سرمایه گذار واگذار شود و در ۲۱ ماه بخش خصوصی به نوسازی امکانات و تجهیزات شهربازی اقدام کند.

عباس صابر ادامه داد: طبق این قرارداد، سهم الشرکه شهرداری در آن ۱۹.۹ درصد از درآمد ناخالص است و به طور الکترونیکی از هر بلیط یا کارت شارژی که در شهربازی مورد استفاده قرار گیرد، دریافت می شود.

با این توضیحات اعضا با فوریت این لایحه موافقت کردند.

همچنین در جلسه فوق، اعضای شورای اسلامی با خدمات رایگان ناوگان اتوبوسرانی رشت در روزهای ۳۱ ام شهریور و اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها موافقت کردند.

اما در ادامه این جلسه، انتخاب اعضای کمیسیون های پنج گانه شورا و تعیین نمایندگان شورای اسلامی رشت در سازمان های تابعه شهرداری که از هفته گذشته مطرح بود، پس از بحث و تبادل نظر اعضا از دستور جلسه خارج شد و به جلسه هفته آینده این شورا موکول شد.