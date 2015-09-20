انتقاد از عدم شرکت ایران در روند صلح سوریه/لزوم آغاز سریع گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان در دیدار با «جان کری» همتای آمریکایی خود وضعیت کنونی سوریه را بحرانی ارزیابی کرد و گفت: وضعیت این کشور، آغاز هر چه سریعتر گفتگوها را ضروری می کند.

اشتاین مایر افزود: خاتمه دادن به کشتار در سوریه، نه تنها وظیفه سیاسی بلکه وظیفه اخلاقی ما است. به گفته وی برای پایان یافتن جنگ داخلی در سوریه باید تمام بازیگران تحولات این کشور از اهداف و منافع خود عقب نشینی کنند.

وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید ترکیه، ایران، عربستان سعودی و روسیه به دیدگاه واحدی در مورد سوریه برسند. وی ایران و روسیه را دو بازیگر مهم و هم پیمان اصلی سوریه دانست و گفت: ایالات متحده برای مدتی طولانی از شرکت دادن ایران در مذاکرات صلح سوریه سرباز زده است.

اشتاین مایر همچنین از آغاز گفتگوها برای حل اختلافات بین روسیه و آمریکا در خصوص همکاری های دو جانبه در سوریه استقبال کرد. طی روزهای اخیر وزیران خارجه و دفاع دو کشور طی گفتگوهایی از آمادگی خود برای همکاری در زمینه های سیاسی و نظامی برای حل بحران سوریه خبر داده اند.

طبق این گزارش وضعیت اسفبار پناهجویان سوری در اردن و لبنان، موج مهاجرت ها به اروپا و لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر برای رسیدگی به وضعیت آنان از دیگر موضوعاتی است که در دیدار اشتاین مایر و کری مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وزیر خارجه آلمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای انجام وظایف خود در این مورد، به ۱.۸ میلیارد دلار اعتبار بیشتر نیاز دارد.

از سوی دیگر «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از پذیرش ۸۵ هزار پناهجوی دیگر توسط کشورش در سال آینده و مجموعا ۱۰۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۷ خبر داد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا تعداد بیشتری از پناهجویان را نمی پذیرد، شرایط امنیتی ویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر و بودجه اندک تصویب شده توسط کنگره را بهانه کرد و گفت: ما اقدامی را انجام می دهیم که می دانیم در این فرصت کم قابل انجام است.

وزیران خارجه آلمان و آمریکا از ادامه تلاش های خود برای بهبود وضعیت رسیدگی به پناهجویان طی نشست های بین المللی آتی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و نشست گروه ۷ خبر دادند.