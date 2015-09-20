شمارش اولیه انتخابات پارلمان یونان/ سیریزا جشن پیروزی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حزب چپ گرای «سیریزا» به رهبری «الکسیس سیپراس» توانست اکثریت آراء را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه کشور یونان کسب کند. طبق اعلام وزارت کشور یونان حزب چپ گرا بیش از ۳۵ دصد آرا را کسب کرده است. بر اساس خبر منتشر شده وزارت کشور یونان تا کنون ۲۵ درصد آرا شمارش شده است.

بر این اساس حزب محافظه کار دموکرات نو یونان نیز ۲۸ درصد آرا را به دست آورده است. در صورتی که این نسبت تا پایان شمارش آرا ادامه داشته باشد حزب سیریزا می تواند ۱۴۴ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان را در مقابل ۷۵ کرسی دموکرات نو به دست آورد.

رقابت اصلی در انتخابات پارلمانی بین «ونجلیس میماراکیس» رئیس حزب دموکرات نو یونان در مقابل «الکسیس سیپراس» رئیس حزب چپ گرا یونان است. گفته می شود سیپراس از هم اکنون در حال انتخاب کابینه خود است.

در همین حال میماراکیس پیشی گرفتن رقیب خود در انتخابات پارلمانی را تبریک گفته و از وی خواسته است در صورت پیروزی کابینه ای انتخاب کند که برای کشور مفید واقع شود. وی پیشتر در سخنرانی های انتخاباتی خود گفته بود در صورت پیروزی دولتی از احزاب مخالفت با عنوان دولت متحد ملی تشکیل خواهد داد.