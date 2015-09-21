اتمام تدوین سیاستهای برنامه ششم تامین اجتماعی/ارسال به وزارت رفاه

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تدوین برنامه ششم تامین اجتماعی افزود: تدوین بخشی از این برنامه که به سازمان تامین اجتماعی مرتبط است از مدتی قبل آغاز شده و هم اکنون به پایان رسیده است.

به گفته وی، برنامه ششم تامین اجتماعی پس از تدوین به شورای رفاه و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است و باید در این شورا مطرح شود و با تایید این شورا، باید در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد نیز مطرح شود.

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: سپس این برنامه برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می شود و درنهایت در مجلس بررسی و به تصویب خواهد رسید.

حیدری در مورد مدت زمانی که برنامه ششم توسعه برای تصویب نیاز دارد، اظهار داشت: براساس زمان بندی که دولت ابلاغ کرده احکام دائمی تا پایان شهریور به مجلس می رود و بعد از آن نوبت ارسال لایحه بودجه ۹۵ می رسد، سپس در پایان سال نیز برنامه ششم توسعه در مجلس مطرح خواهد شد.

وی گفت: در این سیاستها رفع مشکلات بیمه ای، منابع و مصارف، اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر گذشته و تغییر ساختار و... سازمان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با تصویب نهایی در مجلس بسیاری از مشکلات ما نیز برطرف شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت در مورد تدوین برنامه ششم در دو مرحله اقدام کرده است، تاکید کرد: در این مرحله دولت یکسری احکام دائمی توسعه، احکامی که در سنوات مختلف و در برنامه های مختلف تکرار شده اند را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال می کند و در مرحله بعد وارد نگارش احکام خواهد شد.