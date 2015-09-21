به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری شامگاه یکشنبه در سومین روز از کارگاه آموزشی خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد وجود امکانات برای خبرنگاران را موردتوجه قرارداد و افزود: حفظ سرمایه‌های انسانی که زمینه‌ساز پیشرفت هر تشکیلاتی هستند، آموزش و تشویق باید در دستور کار مدیران به‌ویژه خبرگزاری مهر قرار گیرد.

وی فعالیت خوب خبرنگاران خبرگزاری مهر در برقراری ارتباط با مدیران و تلاش‌های مثبت و ارزنده آن‌ها با حداقل امکانات را شایسته قدردانی خواند و خاطرنشان کرد: طبق ۱۰ اصل تدوین‌شده اصول خبرنگاری حرفه‌ای در سال ۱۹۸۳ در پاریس، خبرنگار مسئولیت اجتماعی دارد و همانند کسی است که در کارگاهی کالایی را تولید کرده و به مردم عرضه می‌کند.

خبر کالایی مصرفی است نه سرمایه‌ای

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن یادآوری این نکته که خبر کالایی مصرفی است نه سرمایه‌ای و خصوصیت چنین کالایی مقطعی و موقتی بودن آن است، تصریح کرد: خبر مشتمل بر اطلاعاتی است که خبرنگار با استفاده از آن می‌تواند بنیان جامعه‌ای را سامان داده و یا آن را به هم بریزد.

شکری با قدردانی از فعالیت خوب خبرگزاری مهر در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، عنوان کرد: امروز خانواده بیشترین دغدغه مسئولان را به خود اختصاص داده و یکی از وظایف این خبرگزاری پرداختن به این عنصر حیاتی جامعه با توجه به‌ضرورت های تبیین شده از جانب مقام معظم رهبری است.

وی همچنین به نقش بی‌بدیل رسانه در تأثیرگذاری بر انسان اشاره کرد و ابراز داشت: اگر خبر این کالای مصرفی به‌گونه‌ای چیده شود که انسان‌هایی مثبت در جامعه تربیت کند به بهترین نحو مدیریت‌شده و به اجرا درآمدها است.

تلاش دشمن نابود کردن نظام خانواده در ایران

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تلاش‌های دشمن در نابود کردن نظام خانواده در ایران اظهار داشت: این تلاش‌ها می‌تواند نابسامانی نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را در پی داشته باشد به همین خاطر باید تلاش کنیم در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های اقتصادی نیز حرکتی فرهنگی و اجتماعی به وجود آوریم.

شکری در پایان ضمن بیان این نکته که با پیشرفت فنّاوری و اتصال به شبکه‌های مختلف مرزهای اجتماعی از بین رفته است، تأکید کرد: خبرنگاران باید در اصول حرفه‌ای خود همواره مسئولیت اجتماعی را در نظر داشته باشند و از فضای ایجادشده بهره کافی برای انتشار عقاید و افکار مذهب، ترویج و تبیین خواسته‌های مقام عظمای ولایت و ایجاد بصیرت و آگاهی میان مردم را ببرند.