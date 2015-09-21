کشف یک راهکار درمانی جدید برای بیماری آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج «ترینیتی دوبلین» ایرلند موفق به کشف مکانیسم جدیدی از گسترش بیماری آلزایمر شده اند که می تواند منجر به ابداع شیوه های درمانی جدیدی شود. آلزایمر، یکی از رایج ترین نوع زوال عقل است که سالانه قربانیان بسیاری می گیرد. این بیماری امروز بیش از چهل هزار نفر در ایرلند را به خود مبتلا کرده است.

آلزایمر، نوعی از اختلال عملکرد مغزی است که در آن به تدریج توانایی‌ های ذهنی بیمار تحلیل رفته و باعث زوال قوای عقلانی می‌ شود. اختلال حافظه‌، بارزترین ویژگی زوال عقل است. اختلال حافظه بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌ کند. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته‌ های اخیر محدود می‌ شود ولی بتدریج خاطرات قدیمی نیز آسیب می‌ بینند. بیمار پاسخ سوالی که چند لحظه قبل پرسیده‌ است را فراموش کرده و دوباره همان سوال را تکرار می کند.

تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ می دهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول‌ های مغزی می‌ شود و به جای آنها اشکال خاصی به نام «پلاک های پیری» در مغز شکل می گیرند.

یکی از ویژگی های بیماری آلزایمر را می توان در تجمع پروتئین کوچکی با نام amyloid-beta در مغز بیماران دانست. مطالعات محققان نشان می دهد، پاکسازی ناقص این پروتئین یکی از عوامل اصلی تجمع پلاک و همینطور پیشرفت روند بیماری آلزایمر است. اگر چه شیوع پاک کردن پروتئین amyloid-beta هنوز ناشناخته مانده اما محققان معتقدند، این پاکسازی باید از طریق جریان خون از مغز انجام شود.

برعکس عملکرد عروق خونی سایر قسمت های بدن، عروق خونی مغزی از خصوصیات منحصر به فرد و ویژه ای برخوردارند که ورود و خروج به درون بافت ظریف مغزی توسط مانعی با نام BBB (مانع خونی - مغزی) به شدت کنترل می شود. BBB وظیفه کنترل سوخت و ساز یا انرژی بین بافت مغزی و جریان خون را بر عهده دارد.



دکتر James Keaney سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:« تحقیقات ما نشان داد، اجزای متفاوتی از رگ های خونی مغزی که اتصالات محکم نامیده می شوند، با بروز بیماری آلزایمر دستخوش تغییر می شوند. این تغییر می تواند مکانیسمی برای پاکسازی مغز از amyloid-beta سمی باشد.»

محققان دانشگاه ترینیتی با همکاری بانک مغز دوبلین (Dublin Brain Bank ) واقع در بیمارستان Beaumont به بررسی بافت مغزی بیماران مبتلا به آلزایمر پرداختند. دکتر Matthew Campbell در این رابطه می گوید:« تحقیقات جدید ما بر اهمیت شناخت بیماری آلزایمر در سطح مولکولی تاکید دارد. طرح پاکسازی دوره ای amyloid-beta از طریق BBB می تواند به عنوان راه حلی بهبرای درمان آلزایمر کاربرد داشته باشد. اما در مرحله بعدی باید شیوه ای برای پاکسازی دست پیدا کنیم.»

محققان امیدوارند با استفاده از این دستاورد و پیشرفت بزرگ بتوانند به مقابله با بیماری آلزایمر و همینطور نجات جان بیماران بپردازند.