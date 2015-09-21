ژست شبه روشنفکری فرهنگ و هنر کشور را نابود کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آثار ارسال شده به چهارمین جشنواره فیلم بسیج لرستان گفت: تعداد آثار ارسال شده به چهارمین جشنواره فیلم بسیج لرستان را قابل توجه بوده اما متاسفانه این آثار به لحاظ کیفی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

جشنواره فیلم بسیج تنها به تولید فیلم های جنگ و دفاع مقدس محدود نمی شود

کوروش زارعی با بیان اینکه شرکت در جشنواره فیلم بسیج تنها به تولید فیلم هایی در حوزه جنگ و دفاع مقدس محدود نمی شود، عنوان کرد: هنرمندان جوان شرکت کننده در این جشنواره راه را به خطا رفته و خود را در یک یا دو موضوع محصور کرده اند لذا تنوع موضوعی در آثار ارسال شده به جشنواره وجود ندارد.

وی افزود: در آثار ارسال شده به جشنواره فیلم بسیج از سوی جوانان لرستانی گمان می کردم با فیلم های متنوعی در بخش مستند مواجه شوم زیرا این منطقه دارای فضاهای جغرافیایی زیبا و بکری بوده که می توان فیلم های کوتاه مستندی تولید کرد.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران اضافه کرد: البته این همه بضاعت استان لرستان در بخش فیلم سازی نیست و احتمال دارد بسیاری از هنرمندان فیلم ساز این استان موفق به شرکت در این جشنواره نشده باشند.

لزوم آموزش فیلم سازان برای تولید آثار قوی و فاخر

زارعی با بیان اینکه برای داوری آثار ارسال شده به چهارمین جشنواره فیلم بسیج لرستان با مشکل مواجه هستیم ادامه داد: دست هیئت داوران برای انتخاب آثار ارسال شده در بخش های مختلف این جشنواره خالی است.

وی یادآور شد: در جشنواره فیلم بسیج استان های شهرکرد و ارومیه شاهد حضور آثار قوی از سوی هنرمندان کم سن و سال این مناطق بودیم.

این کارگردان تئاتر عدم توجه به امر آموزش در بخش فیلم سازی را مشکل اصلی کار جوانان هنرمند این حوزه دانست و گفت: در بخش فیلم سازی آموزش بسیار مهم بوده لذا از فیلم سازان جوان خواسته می شود همواره در حال یادگیری بوده تا شاهد تولید آثاری قوی و فاخر از سوی آن ها باشیم.

زارعی با بیان اینکه هنر دریای بیکرانی است که آموزش در آن امری پایان ناپذیر است اظهار داشت: هر روز شاهد وقوع اتفاقات جدیدی در عرصه هنر هستیم که هر چه در این بخش آموزش ببینیم کم است لذا اگر در بحث یادگیری هنر تلاش نکنیم از سایر کشورها عقب خواهیم ماند.

نزول کیفیت آثار در حوزه فیلم سازی

وی حرفه سینما را دومین شغل پرمشقت جهان پس از کار در معدن دانست و بیان داشت: در آثار ارسالی به چهارمین جشنواره فیلم بسیج لرستان آموزش اصلا وجود ندارد به طوری که در یکی از این آثار ارسالی مشاهده می شود که کارگردان در حال شکستن خط فرضی است و این نشان از عدم آموزش صحیح در این حوزه است.

زارعی با بیان اینکه نسل جوان هنرمند ما بلند پرواز بوده و این امر باعث نزول کیفیت آثار ساخته شده در حوزه فیلم سازی است ادامه داد: در هر کاری باید آهسته و پیوسته جلو رفت که فیلم سازان جوان کشور به این موضوع توجه نداشته و می خواهند یک شبه ره صد ساله را طی کنند که این امر در عرصه هنر امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: نسل گذشته در سختی ها و نداشته ها کار کرد و زحمت کشیده و هنوز هم آهستگی و پیوستگی را در سر لوحه کار خود قرار داده است ولی نسل جدید حاضر نیستند برای کار خود زحمت بکشند.

ژست شبه روشنفکری فرهنگ و هنر مملکت را نابود کرده است

این کارگردان و نمایشنامه نویس تئاتر قطع ارتباط نسل جوان با نسل پیش از خود را یکی دیگر از علت های ضعف کار آن ها در عرصه هنر دانست و گفت: نسل جوان باید از تجربه نسل گذشته استفاده کند و بزرگان عرصه هنر حاضرند برای از بین بردن این گسست پیش قدم شوند.

زارعی با بیان اینکه وجود ژست شبه روشنفکری فرهنگ و هنر مملکت را نابود کرده است عنوان کرد: این ژست شبه روشنفکری به معنای جدا کردن هنرمند از مردم بوده در حالیکه هنرمند متعلق به مردم است و هنگامی کار یک هنرمند ارزش دارد که هر قشری بتواند با اثر او ارتباط برقرار کند.

وی افزود: هنرمند باید نمادها و شاخصه های فرهنگی جغرافیایی که در آن زندگی می کند را با اثر خود مطابقت دهد و اثر خود را مطابق آن شاخصه ها تولید کند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران با اشاره به اینکه فرهنگ و هنر مقوله ای بسیار حساس بوده که هر کسی را نمی توان برای مدیریت در این حوزه انتخاب کرد بیان داشت: متاسفانه سطح کار فرهنگی آنقدر نزول پیدا کرده است که به هر کسی سپرده می شود و این یک معضل بزرگ است در حالی که مسئولین ما باید دغدغه فرهنگ را داشته باشند.

لزوم نگاه فرا موضوعی و محتوایی به جشنواره فیلم بسیج

زارعی با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم استان در مجلس لازم است در انتخاب مسئولین فرهنگی استان دقت نظر داشته باشند، ادامه داد: اگر مدیران فرهنگی در هر استان درست انتخاب شوند ارزش این حوزه را بیشتر درک کرده و اجازه خروج سرمایه های هنری از آن استان را نخواهند داد.

وی یکی از علت‌های عدم حضور فیلم سازان قوی در جشنواره فیلم بسیج را سوء برداشت آن‌ها از تعریف جشنواره فیلم بسیج دانست و افزود: تمامی فیلم هایی که درباره ارزش های والای انسانی و اخلاقی ساخته شود می توانند در جشنواره فیلم بسیج شرکت داده شوند و شرط حضور در این جشنواره صرفا تهیه فیلم های مربوط به حوزه جنگ نیست.

زارعی اضافه کرد: جشنواره فیلم بسیج فرا موضوعی و فرا محتوایی بوده لذا هنرمندانی که بنا دارند سال آینده در این جشنواره شرکت کنند باید این موضوعات را در نظر داشته باشند.