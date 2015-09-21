احمد جزایری در گفتگو با مهر درباره قراردادهای صنایع پتروشیمی ایران با شرکت‌های اروپایی، گفت: قرارداد مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات مجتمع پتروشیمی صدف به عنوان اولین طرح تولید ESBR منطقه خاورمیانه با تکنولوژی پلیمری اروپا به صورت مشترک با شرکت ایتالیایی تکنی مونت و یک شرکت ایرانی امضا شده است.

مدیرعامل شرکت شیمیایی صدف عسلویه با اشاره به بازگشایی خطوط اعتباری ساخت این مجتمع پتروشیمی، تصریح کرد: پس از بازگشایی منابع مالی، قرارداد مهندسی اصولی با کنسرسیوم مشترک ایرانی و ایتالیایی و در نهایت قرارداد تامین دانش فنی هم با شرکت پلیمری اروپا (versalis) امضا شده است.

وی با یادآوری اینکه هدف از طراحی و ساخت مجتمع پتروشیمی صدف تولید سالانه ۱۳۶ هزار تن محصول کمیاب ESBR است، اظهار داشت: هم اکنون در هیچ یک از کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله قطر و عربستان سعودی امکان تولید محصول پتروشیمی ESBR با رعایت استانداردهای جهانی و زیست محیطی وجود ندارد و با بهره برداری از این مجتمع جدید، ایران به اولین کشور تولیدکننده این محصول در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد.

جزایری از امضای دو قرارداد جداگانه طراحی و ساخت تاسیسات فرآیندی این مجتمع پتروشیمی با دو شرکت معتبر سوئیس و ایتالیایی سخن گفت و افزود: تمامی قراردادها با شرکت‌های معتبر اروپایی امضا شده و حتی برخی از سازندگان اروپایی حاضر به پرداخت امتیازهایی همچون تامین گارانتی، خدمات پس از فروش و اعزام متخصصان در مراحل ساختمان، نصب و راه اندازی تاسیسات فرآورشی این مجتمع پتروشیمی شده‌اند.

وی با اشاره به حذف برخی از دلالان و واسطه‌ها به منظور امضای قرارداد مستقیم با شرکت‌های معتبر اروپایی، اطهارداشت: حذف واسطه ها تاکنون منجر به صرفه جویی ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورویی اجرای این طرح پتروشیمیایی شده است، ضمن آنکه شرکت‌های اروپایی برای حضور در بازار پتروشیمی ایران حاضر به ارائه امتیازهای جدیدی شده اند.