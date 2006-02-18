ورزشگاه بزرگ اصفهان قابليت تبديل شدن به دهكده المپيك ورزش را دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر"، در اين بازديد كه معاونت عمراني استانداري اصفهان وزير مسكن و شهرسازي را همراهي مي نمود پروژه استاديوم فوتبال نقش جهان و محدوده اجرائي پروژه سالن 6000 نفري سرپوشيده و استخر بزرگ قهرماني مورد بازديد قرار گرفت.

درابتدا مهندس طغياني مديرعامل ورزشگاه بزرگ گزارشي از روند امور اجرائي اين مجموعه ارائه كرد و اذعان داشت: استاديوم فوتبال نقش جهان در اين مجموعه با ظرفيت 75 هزار نفرپيش بيني و طراحي گرديده كه تاكنون 90 درصد عمليات اجرائي فاز اول آن به ظرفيت 50 هزار نفر آماده گرديده و سه دوره از مسابقات ليگ برتر فوتبال ايران و دو دوره مسابقات فوتبال باشگاههاي آسيا در حضور خيل علاقمندان به ورزش در اين استاديوم برگزار گرديده است.

مديرعامل ورزشگاه بزرگ در ادامه سخنان خود مهمترين مشكل و دغدغه موجود در مجموعه را مشخص شدن وضعيت مالكيت زمينها، رفع معارضين و ارائه زمين معوض به مالكين زمينهاي اين مجموعه بر شمرد و اذعان داشت: هم اكنون با تلاشهاي صورت گرفته ازطريق استانداري اصفهان و دستگاههاي اجرائي ديگر راهكار مناسبي در رابطه با تحويل زمين معوض به مالكين و معارضين منطقه در شهرك بهارستان پيش بيني شده كه با عنايت دستگاههاي اجرائي استان و كشور و رفع مشكل تحويل اين زمين مي توان تعداد بسيار زيادي از مالكين زمينهاي ورزشگاه را جوابگو باشيم و مشكل معوض ايشان را حل نمائيم.

درادامه مهندس سعيدي كيا وزيرمسكن و شهرسازي با اشاره به تلاش صورت گرفته دراين مجموعه اذعان داشت: حفظ و نگهداري اين ورزشگاه و محدوده 1100 هكتاري آن حاصل تلاش شبانه روزي بوده كه قابل تقدير و تحسين است و اميدوارم اين تلاشها در راستاي تكميل و تثبيت مجموعه و ساخت تاسيسات آن افزون تر شود.

وزيرمسكن وشهرسازي با اشاره به ويژگيها و جايگاه اصفهان در دنيا افزود: با توجه به معرفي شهر اصفهان بعنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام مي توان با سرمايه گذاري و تلاش بيشتر زمينه برگزاري رقابتهاي بزرگ ورزشي را در اين شهر مهيا نمود و در پيش بيني آينده از وجود ورزشگاه بزرگ اصفهان با توجه به وسعت و موقعيت مناسب آن بعنوان يك دهكده المپيك ورزشي استفاده نمود.

وزير مسكن و شهرسازي درپايان اظهار داشت: با تلاشهاي مقامات استان و سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف و پيگيري هاي مستمربزودي مشكل زمينهاي معوض معارضين ورزشگاه بزرگ اصفهان كه در شهر بهارستان پيش بيني شده است رفع خواهد شد.

مجموعه ورزشگاه بزرگ اصفهان با وسعت 1100 هكتار در شمال شهر اصفهان مي باشد و براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي 300 هكتارآن فضاي ورزشي شامل استاديوم فوتبال، سالن 6000 نفري سرپوشيده، استخر بزرگ قهرماني، پيست موتورسواري، مانژ سواركاري، ميدان گلف، سالنهاي سرپوشيده ويژه جانبازان و معلولين، بانوان و ... بوده و مابقي مجموعه شامل فضاهاي سبز و فضاي فرهنگي و خدماتي خواهد بود.