فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، هژیر فتحی عصر یکشنبه در جشنواره مسئول پاسخگو در استان بوشهر اظهار داشت: هدف از اجرای این جشنواره نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر چهارمین استان برگزار کننده این جشنواره است، افزود: پاسخگویی در تمامی زمان‌ها، برگزاری نشست با خبرنگاران، عدم شکایت از رسانه‌ها و در دسترس بودن از مهمترین فاکتورهای انتخاب مدیران پاسخگو بوده است.

دبیر منطقه جنوب خبرگزاری مهر اضافه کرد: با توجه به اینکه در دین اسلام نیز تاکید شده است لذا باید مسئولان به این مهم توجه داشته باشند.

فتحی در تقدیر از خبرگزاری مهر استان بوشهر، خاطرنشان کرد: عملکرد خبرگزاری مهر در این استان قابل قبول است و با نیت خیر عمومی فعالیت می‌کنند، لذا از مسئولان این استان خواستار حمایت از خبرنگاران هستیم.

وی عنوان کرد: اجرای این برنامه در استان‌ها موجب ایجاد فضای مثبتی می‌شود و مردم مدیران پاسخگو را می‌شناسند.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان بوشهر نیز اظهار داشت: این همایش در راستای تعامل اصولی بین خبرنگاران با مسئولان و تجلیل از مدیران پاسخگو برگزار شد.

سعید رضائی با اشاره به اینکه نظرسنجی از ابتدای شهریور صورت گرفت، گفت: فرم اظهار نظر به ۸۰ خبرنگار با سابقه استان داده شد و در نهایت ۵۲ خبرنگار در این نظرسنجی شرکت کردند.

وی اضافه کرد: این جشنواره در سراسر استان‌ها توسط خبرگزاری مهر برگزار و چهار مسئول پاسخگو به‌عنوان مدیران برتر در این امر تجلیل می‌شود.

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.