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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۸

دبیر منطقه جنوب خبرگزاری مهر:

فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان نهادینه شود

فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان نهادینه شود

بوشهر - دبیر جشنواره «پاسخگو» و دبیر منطقه جنوب خبرگزاری مهر گفت: فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هژیر فتحی عصر یکشنبه در جشنواره مسئول پاسخگو در استان بوشهر اظهار داشت: هدف از اجرای این جشنواره نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر چهارمین استان برگزار کننده این جشنواره است، افزود: پاسخگویی در تمامی زمان‌ها، برگزاری نشست با خبرنگاران، عدم شکایت از رسانه‌ها و در دسترس بودن از مهمترین فاکتورهای انتخاب مدیران پاسخگو بوده است.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

دبیر منطقه جنوب خبرگزاری مهر اضافه کرد: با توجه به اینکه در دین اسلام نیز تاکید شده است لذا باید مسئولان به این مهم توجه داشته باشند.

فتحی در تقدیر از خبرگزاری مهر استان بوشهر، خاطرنشان کرد: عملکرد خبرگزاری مهر در این استان قابل قبول است و با نیت خیر عمومی فعالیت می‌کنند، لذا از مسئولان این استان خواستار حمایت از خبرنگاران هستیم.

وی عنوان کرد: اجرای این برنامه در استان‌ها موجب ایجاد فضای مثبتی می‌شود و مردم مدیران پاسخگو را می‌شناسند.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

سرپرست خبرگزاری مهر در استان بوشهر نیز اظهار داشت: این همایش در راستای تعامل اصولی بین خبرنگاران با مسئولان و تجلیل از مدیران پاسخگو برگزار شد.

سعید رضائی با اشاره به اینکه نظرسنجی از ابتدای شهریور صورت گرفت، گفت: فرم اظهار نظر به ۸۰ خبرنگار با سابقه  استان داده شد و در نهایت ۵۲ خبرنگار در این نظرسنجی شرکت کردند.

وی اضافه کرد: این جشنواره در سراسر استان‌ها توسط خبرگزاری مهر برگزار و چهار مسئول پاسخگو به‌عنوان مدیران برتر در این امر تجلیل می‌شود.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.

کد مطلب 2920531

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