به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری یکشنبه‌شب در جشنواره مسئول پاسخگو استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها در ارتقای پاسخگویی مسئولان تاثیرگذار است و امیدواریم شاهد نتیجه‌بخش بودن آن باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم و رسانه ها نیز باید مطالبه گر باشند، افزود: تمامی مسئولان باید پاسخگو باشند زیرا در دین اسلام نیز یکی از وظایف مدیران پاسخگویی عنوان شده است.

جمیری اضافه کرد: اکنون که جنگ نیست سپاه به عنوان یک نیروی قوی در جامعه با ارایه خدمات مختلف رایگان به نیازمندان و مناطق محروم می‌تواند موجب ارتقاء جامعه شود.

وی به ذکر خاطره‌ای پرداخت و گفت: در بحث محرومیت‌زدایی به یکی از روستاهای استان سفر کردیم. در جریان این سفر تعدادی از بچه‌های روستا را در حال بازی کردن در جاده‌ای که به تازگی آسفالت شده بود دیدم که بسیار خوشحال و خرسند بودند.

جمیری افزود: همکارانم از من سوال کردند که چه احساسی نسبت به این کودکان دارید؛ در پاسخ به سوال همکارانم این جمله را گفتم که «لبخند این کودک روستایی را با دنیا عوض نمی کنم».

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تاکید بر داشتن روحیه پاسخگویی اظهار داشت: به عنوان مسئول باید پاسخگو باشیم چراکه اگر امروز پاسخگو نباشیم در آن دنیا بایستی پاسخگوی شهدا بود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر نیزدر این نشست با تقدیر از ابتکار خبرگزاری مهر در برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: شاهد عملکرد بسیار خوبی از سوی خبرگزاری مهر در استان بوشهر هستیم.

نوشاد نوشادی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را بسیار مفید دانست و اضافه کرد: امیدواریم شاهد افزایش سطح تعامل بین مسئولان استان بوشهر و اهالی رسانه باشیم.

اولین جشنواره ملی مدیر پاسخگو به همت خبرگزاری مهر استان بوشهر و با حضور مسئولان استانی، فعالان رسانه و خبرنگاران در بوشهر برگزار شد.

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.