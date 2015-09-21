راهپیمایی گروه های مخالفت دولت در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، هزاران نفر در شهر مسکو تحت تدابیر امنیتی شدید با تجمع در خیابانها اعتراض خود را به حضور ۱۵ ساله ولادیمیر پوتین در راس قدرت نشان دادند. معترضان در شعارهای خود علیه سیستم کرملین و آنچه آن را سیستم دولتی فاسد نامیدند خواستار برگزاری انتخابات با حضور احزاب مخالف دولت شدند.

«آلکسی ناوالنی» رهبر حزب اپوزیسیون از هوادارانش خواست امید خود را از دست ندهند و تا جایی که می توانند برای تغییر تلاش کنند. وی گفت: ماموریت حزب مخالف کار با آنهایی است که اعتقاد ندارند چیزی قرار است عوض شود.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی در دست خود داشتند که روی آن نوشته شده بود: «پوتین یک سزار نیست، او یک بوروکرات است». مخالفان دولت ادعا می کنند کرملین بسیاری از اعضای احزاب مخالف را به بهانه های مختلف زندانی کرده است.

معترضان اعلام کردند سیستم دولتی نباید به گونه ای باشد که رئیس جمهور در آن تغییری نکند.