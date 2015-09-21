درخواست اردن برای خرید پهپاد از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، بعد از پخش نوار ویدیویی گروگان اردنی از سوی داعش مقامات این کشور از آمریکا خواستند برای مبارزه با داعش پهپاد در اختیارش قرار دهد. این خواسته که با پاسخ مثبت واشنگتن را به همراه داشت تا کنون عملی نشده بود.

بر این اساس آمریکا در پی درخواست های مکرر اردن برای فروش پهباد به این کشور هنوز با این درخواست به طور کامل موافقت نکرده است. تحلیل گران سیاسی اعتقاد دارند احتمال فروش پهبادهای جاسوسی نظامی به اردن از سوی آمریکا زیاد است چون این کشور به خاطر مرزهای مشترک با اسرائیل و عربستان برای آمریکا منطقه ای استراتژیک محسوب می شود.

اوباما به طور ضمنی با فروش این پهبادها به اردن موافقت کرده است ولی هنوز اقدامی از سوی دولت آمریکا برای ارسال این تجهیزات به اردن انجام نشده است. اردن می گوید در صورت عدم فروش پهپاد از سوی آمریکا اقدام به خرید پهبادهای چینی می کند که خبر صادرات آن اخیراً از سوی این کشور منتشر شده است.

در خبر دیگری که جوئیش پرس منتشر کرد رژیم صهیونیستی برای فروش پهباد به اردن اعلام آمادگی کرده ولی دولت اسرائیل این خبر را تایید نکرده است. با این حال این سوال را مطرح شده که اگر داعش دشمن مشترک اردن و آمریکا محسوب می شود، چرا دولت اوباما تا کنون در فروش پهپاد به اردن دچار تردید شده است.