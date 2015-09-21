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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۶:۲۳

لزوم مصرف آسپرین در دهه ۵۰ زندگی/ کاهش خطر سکته های مغزی و قلبی

لزوم مصرف آسپرین در دهه ۵۰ زندگی/ کاهش خطر سکته های مغزی و قلبی

افرادی که در دهه ۵۰ زندگی خود به سر می برند و در معرض خطر تجربه سکته مغزی یا حمله قلبی هستند باید روزانه دوز پایین آسپرین مصرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده (USPSTF) گزارشی منتشر کرده و در آن اعلام کرد که افراد ۵۰ تا ۵۹ ساله که به طور منظم روزانه دوز پایین آسپیرین مصرف می کنند، خطر سکته مغزی و بیماری های قلبی در آنها کاهش می یابد. علاوه بر این، مصرف این دارو به مدت حداقل ۱۰ سال باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال می شود.

دکتر داگ اوانز، عضو پانل خدمات پیشگیری ایالات متحده، می گوید: مصرف آسپرین فقط برای افرادی توصیه می شود که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند و به احتمال زیاد دچار هیچ گونه خونریزی نخواهند شد.

استفاده از آسپرین به طور خاص برای بیمارانی توصیه می شود که انتظار می رود که حداقل به مدت ۱۰ سال زنده خواهند بود و احتمال سکته مغزی یا حمله قلبی در آن ها بیش از ۱۰ درصد است.

کد مطلب 2920542
حبیب احسنی پور

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