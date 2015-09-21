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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۹

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:

توسعه شبکه آبیاری تحت فشار درمزارع چهارمحال وبختیاری حمایت می شود

توسعه شبکه آبیاری تحت فشار درمزارع چهارمحال وبختیاری حمایت می شود

شهرکرد - معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در مزارع چهارمحال و بختیاری از سوی جهاد کشاورزی به صورت ویژه حمایت می شود.

علیمراد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون کاهش بارش و خشکسالی در بسیاری نقاط کشور منابع آب را کاهش داده است، عنوان کرد: برای توسعه کشاورزی باید از تجهیزات آبیاری نوین بهره گرفت.

وی افزود: بهره گیری از تجهیزات آبیاری نوین از هدر رفت آب های زیر زمینی جلوگیری می کند و راندمان تولید را افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری نیز با مشکلات خشکسالی و کاهش منابع آب زیر زمینی مواجه شده است که توسعه روش آبیاری تحت فشار در این استان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امسال ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای استان چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی در نظر گرفته شده است.

علیمراد اکبری گفت: توسعه شبکه آبیاری تحت فشار درمزارع چهارمحال وبختیاری از سوی جهاد کشاورزی به صورت ویژه حمایت می شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان با بهره گیری از روش های آبیاری تحت فشار از هدر رفت منابع آب زیرزمینی برای کشاورزی جلوگیری می کنند و هزینه های داشت محصولات کشاورزی را کاهش می دهند.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین استان های کشور در تولید محصولات باغی و کشاورزی است که باید توسعه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی با بهره گیری از علم و تجهیزات روز انجام شود.

چهارمحال و بختیاری از تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی از جمله بادام، گردو، گندم، جو، لوبیا و... در کشور است.

کد مطلب 2920543

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