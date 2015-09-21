سد خاکی در بخش گندمان ساخته می شود

امیر عباس سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سد خاکی در روستای امام قیس بخش گندمان شهرستان بروجن ساخته می شود، اظهار داشت: ۵۶ میلیارد تومان بودجه این سد است .
وی افزود: امسال برای شروع کار و انتخاب پیمانکار در ابتدای کار پروژه، دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بقیه بودجه ساخت این پروژه از اعتبارات دولت و منابع پیش بینی شده دیگر در سال آینده تخصیص پیدا می کند.
وی گفت: پیش بینی می شود طی دو سال آینده در صورت اختصاص به موقع اعتبارات این پروژه به بهره برداری برسد.
امیر عباس سلطانی تصریح کرد: در پشت این سد ۲۰ میلیارد مترمکعب آب ذخیره سازی می شود و بسیاری از اراضی منطقه روستای امام قیس بروجن با بهره برداری از این سد زیر کشت محصولات کشاورزی می رود.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت این سد نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت مردم از روستا به شهرها دارد.
وی تاکید کرد: بهره برداری از این سد نقش مهمی در حفظ منابع آب منطقه دارد.
امام قيس روستايی با جمعيت حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن استان چهار محال و بختياری است.
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