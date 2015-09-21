  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری:

۹۵ درصد از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری دارای سند مالکیت است

۹۵ درصد از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری دارای سند مالکیت است

شهرکرد - مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری از صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد از اراضی ملی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمود بهرسی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد از اراضی ملی استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش کارکنان این سازمان و پیگیری ادارات مربوطه هم اکنون اراضی ملی استان دارای سند مالکیت هستند.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در حوزه ثبت اسناد مالکیت در سال ۹۳ معرفی شده است.

بهرسی بیان کرد: طی دو سال گذشته ۲۵ هزار پرونده در استان چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شده است و این آمار نشان دهنده این است که رسیدگی به درخواست های مردم و حل مشکلات ثبتی آنها در این استان با کمترین تاخیر انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در ثبت بسیاری از اسناد تاخیر چند ماهه ایجاد می شود، عنوان کرد: در روند انجام ثبت ها در بسیاری مواقع تاخیر ایجاد می شود که این مهم به واسطه مباحث قانونی است.

بهرسی گفت: مباحث قانونی باید به خاطر مسائل مختلف در حوزه ثبت برسی شود و گرفتن استعلام از ادارات و سازمان ها و چاپ آگهی در روزنامه و... روند برخی  ثبت ها را با تاخیر مواجه می کند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کارکنان این سازمان در تلاش هستند که خدمات ارائه شده در این سازمان در کمترین زمان انجام شود.

کد مطلب 2920546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها