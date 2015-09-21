۹۵ درصد از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری دارای سند مالکیت است

محمود بهرسی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد از اراضی ملی استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش کارکنان این سازمان و پیگیری ادارات مربوطه هم اکنون اراضی ملی استان دارای سند مالکیت هستند.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در حوزه ثبت اسناد مالکیت در سال ۹۳ معرفی شده است.

بهرسی بیان کرد: طی دو سال گذشته ۲۵ هزار پرونده در استان چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شده است و این آمار نشان دهنده این است که رسیدگی به درخواست های مردم و حل مشکلات ثبتی آنها در این استان با کمترین تاخیر انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در ثبت بسیاری از اسناد تاخیر چند ماهه ایجاد می شود، عنوان کرد: در روند انجام ثبت ها در بسیاری مواقع تاخیر ایجاد می شود که این مهم به واسطه مباحث قانونی است.

بهرسی گفت: مباحث قانونی باید به خاطر مسائل مختلف در حوزه ثبت برسی شود و گرفتن استعلام از ادارات و سازمان ها و چاپ آگهی در روزنامه و... روند برخی ثبت ها را با تاخیر مواجه می کند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کارکنان این سازمان در تلاش هستند که خدمات ارائه شده در این سازمان در کمترین زمان انجام شود.