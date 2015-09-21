فرهنگ غدیر در جامعه فراگیر شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جلسه ستاد گرامیداشت عید غدیر و قربان و دعای پرفیض عرفه باهدف برگزاری باشکوه این آیین‌ها در محمودآباد برگزار شد. برگزاری نشست غدیر شناسی، تلاش برای ترویج فرهنگ غدیر و برنامه‌ریزی برای برپایی باشکوه جشن غدیر از مصوبات این جلسه بوده است.

حجت‌الاسلام محمد حسینی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان محمودآباد یکشنبه‌شب در این جلسه، با اشاره به اهمیت نهادینه کردن فرهنگ غدیر در جامعه گفت: درک اعمال این ماه مهم و متأسفانه در باب غدیرشناسی و معرفی آثار و برکات فرهنگ غدیر کم کارکردیم.

برپایی نماز عید قربان در ۱۶ مسجد

وی افزود: امسال در ۱۶ مسجد و تکیه شهرستان محمودآباد نماز عید قربان و دعای عرفه اقامه خواهد شد و جشن عید غدیر خم به شکل باشکوهی با مشارکت موسسه آل یاسین قم در شهر محمودآباد برگزار خواهد شد.

رئیس تبلیغات اسلامی محمودآباد از برگزاری نشست غدیرشناسی در شهر محمودآباد خبر داد و گفت: این نشست برای اقشار تأثیرگذار ازجمله مدیران و معلمان و روحانیون و کارکنان ادارات برگزار خواهد شد.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سید داود موسوی امام‌جمعه شهرستان محمودآباد ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: دهه، دهه ولایت است و باید نشان بدهیم این عید با مابقی اعیاد فرق دارد و این عید و این جشن باید فراگیر و با محوریت و مشارکت مردم برگزار شود.

غدیر بزرگترین عید امت اسلامی است

وی با بیان اینکه عید غدیر متعلق به شیعه و مکتب اسلام است و باید در اذهان عمومی گسترش یابد، گفت: عید غدیر بزرگ‌ترین عید امت اسلامی و این ماه، ماه میهمانی خداست و اگر تفسیر روشنی از آیات خدا و قرآن در خصوص غدیر در جهان داشتیم امروز شاهد برادرکشی و جنگ بین مسلمانان و اختلاف میان جهان اسلام نبودیم.

حجت‌الاسلام سید داود موسوی گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ و فلسفه واقعه غدیر سینه‌به‌سینه و نسل به نسل در بین مردم جاری شود و غدیر مربوط به دولتمردان و نهادهای دولتی نیست و غدیر متعلق به همه بشریت است.

موسوی گفت: بزرگی و درک عظمت واقعه غدیر برای ما غیرممکن و در حد این جلسات ستادی نیست فقط امیدواریم با انجام تکالیف خود در آن دنیا شرمنده علی (ع) نباشیم.

در ادامه این مراسم یحیی یوسف پور فرماندار شهرستان و محمودآباد طی سخنانی با اشاره به عظمت واقعه غدیر خم و دهه ولایت گفت: مردم باید در شادی‌های دینی و مراسمت معنوی سهیم و مشارکت کنند.

تهاجم فرهنگی در سایه بی توجهی به ارزش ها تحقق می یابد

فرماندار محمودآباد گفت: تهاجم فرهنگی و تهدیدات فرهنگی در سایه بی‌توجهی به ارزش‌های دینی تحقق می‌یابد و باید با نشر و گسترش فرهنگ دینی جامعه را به سمت خواستگاه اسلامی و ارزشی خود هدایت کرد.

یوسف پور با اشاره به اهمیت مشارکت بازار و کسبه محمودآباد در مراسم های مذهبی ازجمله جشن‌ها و مراسمت عزاداری ائمه اطهار گفت: جشن‌ها و مراسم دینی باید به محوریت و مشارکت مردم شهرستان برگزار شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد با اشاره به تبلیغات روانی داعش و دشمنی کورکورانه جامعه جاهلیت و وهابیت با امت مسلمان و شیعه گفت: باید با گرامیداشت و نشر فرهنگ غدیر و عید قربان نشان دهیم محب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام هستیم و همه ادارات و دستگاه‌ها باید در اجرای برنامه‌ای باشکوه مشارکت و همکاری کنند.