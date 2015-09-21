به گزارش خبرنگار مهر، حسین اوجاقی بعد از پایان پایان رقابتهای بین المللی جام پارس در جمع خبرنگاران سخن می گفت ادامه داد: این دوره از مسابقات در سطح فنی مطلوبی برگزار شد و ووشوکاران ما به خوبی محک خوردند. مدتها بود دوره های تمرینی را پشت سر می گذاشتیم و نیاز بود که در شرایط مسابقه قرار گرفته و به لحاظ ذهنی و بدنی آمادگی لازم را برای رقابتهای جهانی کسب کنند.

وی افزود: حضور در این دوره از رقابت ها در برنامه های آماده سازی ما تا رقابتهای جهانی قرار داشت و برنامه تمرینی خود را تغییر ندادیم . هدف ما حضور در مسابقات جهانی اندونزی است و سانداکاران نیز در اوج آمادگی خود در جام پارس به میدان نرفتند.

اوجاقی به تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابتها نیز اشاره کرد و گفت: تیم های خوبی در این مسابقات شرکت کرده بودند که البته با ترکیب کامل حضور نداشتند ولی نفراتی خوبی را به این مسابقات اعزام کرده بودند. ترکمنستان، هند و پاکستان با ترکیب کامل پای به این مسابقات گذاشتند ولی روسیه، ویتنام و فیلیپین نفرات کمتری را در ترکیب داشتند. اگر تیم ها با بهترین ورزشکاران خود در جام پارس شرکت می کردند هر چند مدالهای کمتری کسب می کردیم ولی باز هم قهرمانی به تیم ما می رسید.

اوجاقی به شکست انصاری در فینال مقابل رقیب هندی هم اشاره کرد و گفت: مسعود انصاری مبارزات سختی را برای رسیدن به فینال مقابل رقبای خود انجام داد و خسته بود. حریف هندی هم به لحاظ قدرت بدنی از انصاری بهتر بود. ضمن اینکه نماینده کشورمان در یک وزن بالاتر به دیدار رقبای خود در جام پارس رفت.

سرمربی تیم ساندا در خصوص برنامه های آتی تیم ملی تا رقابتهای جهانی گفت: بعد از این رقابتها منتظر ورود تیم ملی چین به تهران هستیم تا در دو دیدار دوستانه با این تیم نفرات خود را به خوبی محک زده و ۵ نفر اصلی را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی انتخاب کنیم.

پنجمین دوره رقابتهای ووشو جام پارس که از روز شنبه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی آغاز شده بود شب گذشته با قهرمانی پارس جنوبی به پایان رسید.