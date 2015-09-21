جشن تلویزیونی «امی» برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، ساعتی پیش مراسم معرفی برندگان جوایز امی ۲۰۱۵ برگزار شد و برندگان امسال این جشن تلویزیونی معرفی شدند. شصت و هفتمین مراسم امی به میزبانی اندی سامبرگ برگزار شد.

اسامی برندگان چنین است:

بازیگر زن نقش مکمل سریال کمدی

برنده: آلیسون جنی در «مامان»

دیگر نامزدها: میم بیالیک در «تئوری بیگ بنگ»، جولی بون در «خانواده مدرن»، آنا چلومسکی در «معاون»، گبی هافمن در «شفاف»، جین کراکوفسکی در «کیمی اشمیت غیرقابل شکستن»، کیت مک کینون در «شب شنبه زنده» و نیسی نش در «گتینگ آن»

بهترین متن برای سریال کمدی

برنده: سیمون بلکول، آرماندو لانوچی و تونی روش برای «معاون» از «شب رای گیری»

دیگر نامزدها: دیوید کرین و چفری کلاریک برای اپیزودهای «اپیزود ۴۰۹»، ویل فورت برای «آخرین مردر وی زمین» از «زنده در توسکان»، لوییس سی. کی برای «لویی» از «خانه بچه»، آلک برگ برای «سیلیکون ولی» از «دو روز از کاندر»، جیل سالووی برای «انتقال» از «خلبان»

بازیگر مرد مکمل در سریال های کمدی

برنده: تونی هیل در «معاون»

دیگر بازیگران: آندری بروگر در «بروکلین۹-۹»، تیتوس بورخس در «کیمی اشمیت غیرقابل شکستن»، تای بورل در «خانواده مدرن»، آدام درایور در «دخترها» و کیگان مایکل کی در «Key & Peele»

بهترین کارگردانی سریال‌های کمدی

برنده: جیل سالووی برای «انتقال» - «بهترین دختر جدید»

دیگر نامزدها: فیل لرد و کریستفور میلر برای «آخرین مرد روی زمین» - «زنده در توسکان»، لوییس سی. کی برای «لویی» - «شب ماندن»، مایک جاج برای «سیلیکون ولی» - «تپه شنی به هم ریخته» و آرماندو لانوچش برای «معاون» - «شهادت»

بهترین بازیگر سریال کمدی

برنده: جفری تامبر در «انتقال»

دیگر نامزدها: آنتونی اندرسون در «Black-ish»، لوییس سی. کی در «لویی»، دان چیدل در «خانه دروغ ها»، ویل فورته در «آخرین مرد روی زمین»، مت لی‌بلانش در «اپیزودها»، ویلیام اچ. میسی در «بی شرم»

بهترین بازیگر زن در سریال کمدی

برنده: جولیا لوییس-دریفوس در «معاون»

دیگر نامزدها: ادی فالکو در «پرستار جکی»، لیسا کودرو در «برگرد»، امی پولر در «پارک ها و سرگرمی»، امی شومر در «درون امی شومر» و لیلی تاملین در «گریس و فرانکی»

بهترین برنامه رقابتی رئالیتی

برنده: «صدا»

دیگر نامزدها: «رقابت شگفت انگیز»، «رقص با ستاره ها»، «پروژه باندپرواز»، «فکر می‌کنی می‌تونی برقصی»، «آشپز برتر»

نویسندگی برای سریال کوچک، فیلم یا قطعه ویژه نمایشی

برنده: جین اندرسون یا «اولیو کیتریچ» از HBO

دیگر نامزدها: جان رادیلی برای «جرم آمریکایی» اپیزود یک در ABC، دی رییس، کریستوفر کلیولند، بتینا گیلوس و هورتون فوت برای «بِسی» HBO، استفن مرچنت، جن استوپنیتسکی و لی آیزنبرگ برای «سلام خانوما: فیلم» در HBO، هوگو بلیک برای «زن محترم» برای ساندنس تی وی، پیتر استروگان برای «تالار گرگ» از PBS

بهترین کارگردانی در سریال کوتاه، فیلم یا قطعه ویژه نمایشی

برنده: «اولیو کیتریچ» لیسا چولودنکو

دیگر نامزدها: «داستان ترسناک آمریکایی» ریان مروفی، «بِسی» دی رییس، «هودینی» اولی ادل، «زن محترم» هوگو بلیک، «گمشده» تام شنکلند، «تالار گرگ» پیتر کامینسکی

بهترین بازیگر در مینی سریال یا فیلم

برنده: ریچارد جنکینس در «اولیو کیتریچ»

دیگر نامزدها: دیوید اویلوو در «بلبل»، آدرین بردودی در «هودینی»، مارک ریلانس در «تالار گرگ» و ریکی گراویس در «دِرِک»

بازیگر زن مکمل در سریال کوتاه یا فیلم

برنده: رجینا کینگ در «جرم آمریکایی»

دیگر نامزدها: سارا پالسون در «داستان ترسناک آمریکایی»، آنجلا باست در «داستان ترسناک آمریکایی»، کیتی بیتس در «داستان ترسناک آمریکایی»، مونیک در «بِسی» و زو کازان در «اولیو کیتریچ»

بازیگر مرد مکمل در سریال‌های محدود یا فیلم

برنده: بیل موری در «اولیو کیتریچ»

دیگر نامزدها: ریچارد گابرال در «جرم آمریکایی»، دنیس اوهارا در «داستان ترسناک آمریکای»، فین ویتراک در «داستان ترسناک آمریکایی»، مایکل کنت ویلیامز در «بِسی» و دمین لوییس در «تالار گرگ»

سریال محدود

برنده: «اولیو کیتریچ»

دیگر نامزدها: «جرم آمریکایی»، «داستان ترسناک آمریکایی»، »زن محترم» و «تالار گرگ»

بهترین سریال های واریته

برنده: «درون امی شومر»

دیگر نامزدها: تاریخ نوشیدنی، Key & Peele، «پورتلندیا»، «شب شنبه زنده»

کارگردانی سریال‌های واریته

برنده: چاک اونیل برای «دیلی شو با جان استوارت»

دیگر نامزدها: جیمز هاسکینسون برای «کولبرت ریپورت»، امی شومر و ریان مکفال برای «درون امی شومر»، جری فولی برای «لیت شو با دیوید لترمن» و دیو دیومدی برای «تونایت شو با حضور جیمی فالون»

بهترین سریال‌های واریته

برنده: «دیلی شو»

دیگر نامزدها: «کولبرت ریپورت»، «جیمی کیمل زنده»، «لست ویک تونایت»، «لیت شو با دیوید لترمن» و «تو نایت شو با حضور جیمی فالون»

بهترین بازیگر میهمان در سریال‌های درام

برنده: رگ ای. جیتی در «خانه پوشالی»

دیگر نامزدها: اف. موری آبراهام در «هوملند»، آلن بریجز در «استادان» مایکل جی فاکس در «زن خوب»، پابلو شرایبر در «نارنجی سیاه جدید است»

بهترین بازیگر زن میهمان در سریال‌های درام

برنده: مارگو مارتیندل در «آمریکایی‌ها»

دیگر نامزدها: کاندی آلسکاندر در «اسکاندال»، راشل برازنان در «خانه پوشالی»، الیسون جینی در «استادان»، دایانا ریگ در «بازی تاج و تخت» و سیسیلی تایسون در «چطور از دست قاتل خلاص شی»

بهترین نویسندگی برای سریال درام

برنده: «بازی تاج و تخت» - «شفقت مادر» دیوید بنیوف و دی. بی وایس

«بهتر روح را صدا کن» - «فایو-او» گوردون اسمیت، «مد من» - «افق گمشده» سمی چلاس متیو وینر، «مد من» - «شخص به شخص» متیو وینز، «آمریکایی ها» - «رویای ربات ها از گوسفند الکتریکی را پست می‌کنی؟» جاشوا برند

بهترین بازیگر زن مکمل در سریال درام

برنده: اوزو آدوبا در «نارنجی سیاه جدید است»

دیگر نامزدها: کریستین بارانسکی در «زن خوب»، امیلیا کلارک در «بازی تاج و تخت»، جوآنا فروگات در «دانتون ابی»، لنا هیدی در «بازی تاج و تخت» و کریستیا هندریکس در «مد من»

بهترین کارگردانی برای سریال درام

برنده: «بازی تاج و تخت» - «شفقت ماد» دیوید نوتر

دیگر نامزدها: «بوردواک امپایر» - «الدورادو» تیم ون پاتن، «بازی تاج و تخت» - «سرتعظیم فرو نیاورده، خم نشده، شکسته نشده» جرمی پودسوا، «هوملند» - «از A تا B و برگشت دوباره» لسلی لینکا گلتر، « Knick»- «متد و دیوانگی» استیون سودربرگ

بهترین بازیگر مرد در سریال درام

برنده: پیتر دینکلیج در «بازی تاج و تخت»

دیگر نامزدها: جاناتان بنکس در «سال را بهتر صدا کن»، جیم کارتر در «دانتون ابی»، آلن کامینگ در «زن خوب»، مایکل کلی در «خانه پوشالی» و بن مندلسون در «بودلاین»