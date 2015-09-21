سینما در قائمشهر فعال می شود/ هوشمند سازی ۱۶ مدرسه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی یکشنبهشب در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اکران فیلم محمد رسولالله گفت: سالن حر بهعنوان سالن سینما در شهرستان فعال میشود.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به سفر هیئت دولت به مازندران اظهار داشت: مسئولان بایستی اولویت پروژههای عمرانی سازمان خود را بر اساس قابلیت بهرهبرداری تا پایان سال جاری اعلام کنند تا بهعنوان پروژه پیشنهادی به هیئت دولت ارائه شود.
فرماندار قائمشهر، بابیان اینکه شهرداریها دولتی نیستند، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی قائمشهر به شهرداری بدهکار هستند که با توجه به اینکه شهرداری منابع تخصیصی دولتی نداشته و خودش تأمینکننده اعتبارات است ادارات برای پرداخت بدهی به این سازمان همکاری کنند.
وی با گرامیداشت فرارسیدن عید غدیر خاطرنشان کرد: در ایام عید غدیر خم امسال نیز همانند سال گذشته واقعه غدیر در قائمشهر روایت و بازسازی میشود.
بحث کمبود فضا، تجهیزات و منابع انسانی در پایه ابتدایی همچنان وجود دارد
مدیر آموزشوپرورش قائمشهر گفت: بحث کمبود فضا، تجهیزات و منابع انسانی در پایه ابتدایی همچنان وجود دارد ولی با تمهیدات لازم پیشبینی میشود آغاز خوبی را برای سال تحصیلی جدید پیش رو داشته باشیم.
محمد رسولی ادامه داد: سال تحصیلی جدید حساسترین سال آموزشوپرورش است چراکه برای اولین بار در نظام آموزشی، ردههای درسی را با سیستم ۶.۳.۳ در پایههای آموزشی آغاز میشود.
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در کشور، اذعان کرد: اضافه شدن یکپایه تحصیلی به دوره ابتدایی در حالی بود که با کمبود فضا و تجهیزات فضای آموزشی مواجه هستیم.
مدیر آموزشوپرورش قائمشهر از راهاندازی هنرستان جدید دخترانه درمکانی که فاقد این فضای آموزشی بود خبر داد و افزود: افتتاح این مرکز ازجمله اقداماتی است که بر برقراری عدالت آموزشی چیدمان مدارس در قائمشهر، دلالت دارد.
رسولی از هوشمند سازی ۱۶ مدرسه روستایی خبر داد و گفت: از مدیران مدارس خواسته شد برای جلوگیری از مهاجرت دانشآموزان از روستا به شهر، دانشآموزان روستایی را در مدارس شهری ثبتنام نکنند.
وی ادامه داد: مهر امسال ۴۴ هزار و ۷۸۲ دانشآموز در ۳۲۱مدرسه سال تحصیلی خود را در شهرستان قائمشهرآغاز خواهند داد.
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