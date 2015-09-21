به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری سومین دوره بازیهای غرب آسیا در دوحه قطر که سال ۱۳۸۴ انجام شد، برگزاری دوره جدید این بازیها برای تقریبا یک دهه به تعویق افتاد تا اینکه ایران به عنوان میزبان چهارمین دوره بازیها انتخاب شد.
با تصویب میزبانی ایران قرار بر این شد تا چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا طی روزهای ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشتماه سال ۹۳ در جزیره کیش برگزار شود اما در فاصله چندماه باقی مانده تا این زمان مقرر، بهرام افشارزاده که مسئولیت برگزاری بازیها در ایران را بر عهده داشت با عنوان کردن مشکلاتی مانند ثبتنام نشدن ورزشکاران دیگر کشورها و برخی مشکلات سخت افزاری از تعویق بازیها خبر داد و اینکه با توجه به نامه نگاریهای انجام شده با فدراسیون بازیهای غرب آسیا زمان جدیدی برای برگزاری این بازیها تعیین شده است.
بر این اساس مصوب شده بود که یک ماه پس از اتمام هفدهمین دوره بازیهای آسیایی (اینچئون کرهجنوبی)، چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا از ۱۲ آبانماه سال ۹۳ آغاز شده و به مدت ۹ روز در جزیره کیش پیگیری شود اما بازیهای غرب آسیا در این زمان مصوب هم برگزار نشد.
البته میزبانی ایران برای چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا به همین جا ختم نشد چراکه در جریان شصت و ششمین اجلاس شورای المپیک آسیا (OCA) که ۳۱ اردیبهشت ماه مسال در هتل آزادی تهران برگزار شد، شیخ احمد الفهد الصباح، رئیس OCA اعلام کرد که «میزبانی ایران برای بازیهای غرب آسیا در جزیره کیش مورد تصویب قرار گرفت.» در همین راستا حتی کیش مجددا به عنوان محل برگزاری این دوره از بازیها معرفی شد و قرار بر این شد تا زمان دقیق بازیها مشخص و اعلام شود.
هنوز زمان دقیق برگزاری چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا در کیش - برای بار سوم - مشخص نشده که تغییر زون ورزش ایران و انتقال از غرب به آسیای میانه به تصویب رسید. این پیشنهاد در همان اجلاس تهران توسط مسئولان کمیته ملی المپیک مطرح و هفته گذشته در نشست عمومی شورای المپیک آسیا در عشق آباد ترکمنستان توسط شیخ احمد و همچنین اعضای هیات اجرایی OCA به تصویب رسید. بر این اساس ورزش ایران همرا با افغانستان به جمع پنج کشور دیگر مرکز آسیا یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اضافه شد که زیر نظر رئیس کمیته ملی المپیک قزاقستان فعالیت میکنند.
با این اوصاف میزبانی ایران برای چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا پس از دو بار لغو شد، برای بار سوم و اینبار برای همیشه منتفی خواهد شد!؟ این پرسشی بود که خبرنگار مهر پیگیر پاسخ آن از سوی یکی از مسئولان کمیته ملی المپیک یا بهرام افشارزاده به عنوان دبیرکل فدراسیون بازیهای غرب آسیا بود اما هیچ یک پاسخ ندادند.
به گزارش مهر، اولین دوره بازیهای غرب آسیا سال ۱۳۷۶ برگزار شد و ایران به عنوان پیشنهاد دهنده برگزاری این بازیها، میزبانی این دوره از بازیهای را هم بر عهده داشت. در دوره نخست بازیهای غرب آسیا ایران در غیاب کشورهایی عمان، اردن، بحرین، امارات، عربستان و عراق با مجموع ۶۴ مدال طلا، ۳۶ نقرع و ۵۶ برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. کاروان ایران در دومین دوره بازیهای غرب آسیا که سال ۱۳۸۱ در کویت برگزار شد، فقط ۳۶ مدال (۹ طلا، ۱۱ نقره و ۱۶ برنز) کسب کرد. سومین دوره بازیهای غرب آسیا نیز در دوحه قطر برگزار شد. ایران سال ۱۳۸۴ نیز در این دوره بازیها شرکت کرد.
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