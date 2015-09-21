برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان قروه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در ستاد فرماندهی ناحیه سپاه قروه ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این دوران، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس هفته رشادتها و فداکاریهای ملت بزرگ ایران است. ملتی که با دست خالی در مقابل تمام جهانخواران ایستاد و از ناموس، خاک، مذهب، دین و ارزشهای خود دفاع کرد.

وی افزود: دفاع مقدس نقطه عطفی بود در تاریخ کشور و یک ذخیره تمام نشدنی برای ملت ایران و نیز برای نسلهای آینده است و به همین دلیل باید به ایام هفته دفاع مقدس در کشور اهمیت ویژه ای داده شود.

به گفته شعبانی دفاع مقدس اگرچه هشت سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کرد و هزینه های سنگینی را بر دوش ملت گذاشت اما امروز به برکت این انقلاب، این هشت سال جنگ و دفاع مقدس، ملت ایران بیمه شد و ما امروز به این عزتی که در آن قرار داریم دست پیدا کردیم.

این مقام مسئول به تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان قروه پرداخت و افزود: به منظور انتقال ارزش های دینی و حماسی به نسل جوان همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۱۲۸ برنامه با ۴۰ عنوان در شهرستان قروه اجرا می شود.

به گفته شعبانی اجرای صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، رژه تاکسیرانی، یادمانهای شهدا، اجرای میدان تیر برای رؤسای ادارات، غبار روبی مزار شهدا از جمله برنامه های تدوین شده در این هفته می باشد.

وی از اجرای ۱۲ برنامه شاخص که هر روز مزین به شعار خاصی می باشد خبر داد و عنوان کرد: یکی از برنامه هایی که به عنوان برنامه شاخص اعلام شده، برنامه مراسم آبروی محله می باشد که جلوی منزل یکی از شهدای شاخص در شهرستان برگزار می شود.

شعبانی همچنین خبر افتتاح دو پروژه دبیرستان ۱۲ کلاسه استعدادهای درخشان و مرکز تلفن ۵۱۲ شماره شهرک دانش را اعلام کرد.

لازم به ذکر است که شهرستان قروه دارای۴۰۰ شهید، ۱۱۰ جانباز و ۹۲ آزاده می باشد.