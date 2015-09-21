برگزاری۶۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حمید ماندگاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: رژه نیروهای مسلح و نمایش بخشی از تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه های روز نخست هفته دفاع مقدس خواهد بود.

وی از برپایی یادواره شهید حسن ذاکری با نام افتخار محله، آبروی کوچه برای اولین بار خبر داد و افزود: این یادواره موجب مانایی یاد شهیدان در بین عامه مردم خواهد شد و علاوه بر آن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا نیز در این هفته انجام می شود.

ماندگاری ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس شهر و روستاهای قشم، همایش پیاده روی خانوادگی در بندر تاریخی لافت، شرکت در آئین عبادی دعای عرفه و نماز جمعه، اهدای بخشی از جهیزیه به شش زوج و برپایی یادواره شهدا در روستاهای جزیره از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم از برگزاری یادواره سردار شهید موسی درویشی و ۳۶ شهید جزیره هرمز با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، فرمانده سپاه استان هرمزگان و مسئولین جزیره با هدف تجلیل از خانواده معظم شاهد هرمز به عنوان دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس نام برد.

وی اظهار داشت: مهمترین هدف این برنامه ها علاوه بر تجلیل از روحیه ایثار و از خوداز گذشتگی نمایش توانمندی های ایران به دشمنان و هشدار به آنان است.

ماندگاری گفت: کشور از نظر نظامی هم اکنون در اوج قرار دارد و سپاه پاسداران، ارتش و بسیج مردمی در کنار یکدیگر ثبات را در کشور ایجاد کرده و تامین امنیت را از مرزهای ایران فراتر برده اند و این موضوع از تجربیات کشور در جنگ تحمیلی حاصل شده است.