۷ نفر بر اثر تصادف در چالوس مجروح شدند

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک فقره تصادف در روز گذشته در چالوس گفت: این تصادف هفت مصدوم داشته است.

وی بیان داشت: در این تصادف که بین خودرو پراید و ۲۰۶ رخ داد، پنج مرد و دو زن مصدوم شدند که توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.

به گفته اشکپور، این مصدومان بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر فیکس کردن، پانسمان‌های لازم و کنترل خونریزی برقراری رگ باز و وصل سرم جهت ادامه اقدامات درمانی نهایی به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.