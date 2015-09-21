بیمارستان صحرایی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک بیمارستان صحرایی در روستای قراب شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بسیج جامعه پزشکی راه اندازی شده است.

در پنج سال اخیر در چهارمحال و بختیاری تاکنون شش بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف استان راه اندازی شده است که این بیمارستان هفتمین بیمارستانی صحرایی است که در این منطقه استان به مناسبت هفته دفاع مقدس راه اندازی شده است.

در این بیمارستان خدمات رایگان پزشکی ودرمانی به عشایر منطقه دیناران اردل استان چهارمحال و بختیاری ارائه می شود.

این بیمارستان دارای بخش اطفال، داخلی، زنان و زایمان، جراحی، دندانپزشکی، پانسمان و تزریقات و...است.

پیش بینی مراجعه ۱۰ هزار نفر به بیمارستان صحرایی اردل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص راه اندازی این بیمارستان به خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان دومین بیمارستانی صحرایی است که امسال در مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.

مرتضی هاشم زاده عنوان کرد: این بیمارستان در منطقه روستای قراب شهرستان اردل راه اندازی شده و به عشایر و مردم روستاهای منطقه خدمات پزشکی و درمانی ارائه می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خدمات ارائه شده به بیمارسان با دفترچه بیمه های روستایی و عشایری انجام می شود و تمام خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.

وی بیان کرد: در این بیمارستان دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار داده می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در این بیمارستان، بیماران که نیاز به درمان های تخصصی دارند شناسایی و به مراکز درمانی تخصصی استان ارجاع داده می شوند.

هاشم زاده تاکید کرد: پیش بینی می شود بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه به این بیمارستان مراجعه کنند.