۴۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در محمودآباد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح دوشنبه در ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان، گفت: صحنه به صحنه و برگ برگ تاریخ این جنگ از همدلی و رشادت و فداکاری و گذشت مردم فهیم و رزمنده ایران اسلامی روایت دارد.

وی گفت: در جنگ هشت‌ساله ایران با عراق ۳۰ کشور به‌طور مستقیم با ایران می‌جنگیدند ولی به برکت مجاهدت‌ها و ایثار شهیدان و رزمندگان اسلام پیروز این نبرد نابرابر مردم باایمان و همیشه درصحنه ایران بودند و امروز دفاع مقدس سند عظمت ایران اسلامی است.

فرماندار محمودآباد صلابت امروزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی را منبعث از رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران و آزادگان در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید نسل به نسل، سینه‌به‌سینه در بین آینده‌سازان و فردا پردازان ایران انتقال و نهادینه گردد.

وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اجرای برنامه‌های گسترده و جدید در شهرستان محمودآباد گفت: همه دستگاه‌ها وادارات شهرستان محمودآباد موظف به همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان است.

در ادامه این جلسه سرهنگ سید تقی کیا فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان محمودآباد با اشاره به تدوین جدول برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان محمودآباد گفت: امسال ۴۰ برنامه شاخص در قالب روزشمار به کلیه ادارات محمودآباد و سرخ‌رود ابلاغ شد.

وی گفت: دیدار با ۳۰ خانواده معظم شهدا، برگزاری مراسم شام غریبان شهدای گمنام، اجرای صبحگاه مشترک یگان های انتظامی و نظامی، برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی و غبارروبی مزار مطهر شهدا ازجمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در محمودآباد است.