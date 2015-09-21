به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ترند : ترکمنستان پایانه نفتی با ظرفیت تحویل، دریافت و انبارداری ۵۴۰ هزار تن محصولات نفتی در مرز افغانستان احداث می کند.

فایننشال تریبون : برای توسعه میادین نفتی مشترک و همچنین میدان‌های گازی ایران نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

رویترز : انگلیس معتقد است کاهش رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی ممکن است بیش از حد انتظار باشد.

شرکاست نیوز : رشد اقتصادی فرانسه به طرز قابل توجهی کند پیش می رود.

داچ ول : آمریکا تحریم‌های کوبا را برداشت.

فایننشال تریبون : ایران برای آبرسانی به سه استان شرقی خود از آبهای خلیج فارس بهره می گیرد.

مارکت ماگول : تحریم‌های غرب و کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد روسیه را بعد از شش سال به رکود کشاند.

نیوز نو : رشد اقتصادی ژاپن با کندی پیش می رود.

آسوشیتدپرس : ورود مهاجران جوان به اروپا موجب پویایی اقتصاد این منطقه که با جمعیت مسن روبرو است، می شود.

خبرگزاری فرانسه : اقتصاد اسپانیا در مسیر رشد قرار گرفته اما بحران بیکاری در این کشور جدی است.

فایننشال تریبون : در ۵ ماه اخیر صادرات پتروشیمی ایران ۳۳.۸ درصد گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

تاس نیوز : روسیه اجازه واردات میوه از کشور مولداوی را از هفته آینده صادر می کند.

رویترز : اعضای بانک «فدرال رزرو» آمریکا بر این باور هستند با افزایش نرخ بهره بانکی توسط این نهاد آمریکایی، شاهد تاثیر نامطلوب آن بر روی اقتصاد جهان خواهیم بود، همچنین اقتصاد آمریکا به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.