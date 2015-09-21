طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۹۴ نماینده مجلس آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این گزارش کمیسیون عمران در مورد بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ کل کشور نیز در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را نیز بررسی خواهند کرد.