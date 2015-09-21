۳۴۷ خانواده شهید استان قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، محمدرضا علی‌اكبر بيک در این باره گفت: با اجرای طرح سپاس از دولت عشق و به منظور گرامیداشت یاد شهدا برنامه تجليل از خانواده شهدای كارمند دولت و ايثارگران شاغل در دستور کار بنیاد استان قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای این طرح مکاتبات لازم با استانداری قزوین صورت گرفت تا مسئولان دستگاه‌های اجرایی از خانواده‌های شهدای کارمند تجلیل کنند که در این راستا به همت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مشارکت برخی از دستگاه‌های اجرایی استان قزوین از ۳۴۷ خانواده شاهد و ایثارگر تجلیل شد.

بیک یادآورشد: کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، ۲۵۳ دیدار از خانواده‌های شهدا و جانبازان شاغل در دستگاه‌های اجرایی با هدف تجلیل و تکریم آنان انجام دادند که این دیدارها، در شهرستان‌های البرز ۲۲ مورد، آبیک ۳۴ مورد، بوئین‌زهرا ۲۸ مورد، تاکستان ۷۹ مورد و قزوین ۹۰ مورد بود.

معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين گفت: ۹۴ دیدار نیز توسط مسئولان دستگاه ‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ بین‌الملل امام خمینی(ره)، ادارات اقتصاد و دارایی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ثبت احوال، دامپزشکی، پزشکی قانونی، استاندارد، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، هواشناسی، شرکت آب منطقه ای و شرکت غله صورت گرفت.