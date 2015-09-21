به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت همزمان با آغاز فصل پاییز چاپهای تازهای از برخی آثار پرفروش خود در سال جاری را روانه بازار کتاب کرد.
سومین چاپ از مجموعهداستانهای فلانری اوکانر که کاملترین مجموعه از داستانهای این نویسنده شهیر آمریکایی است و توسط آذر عالیپور به فارسی ترجمه شده است، نخستین اثر از این مجموعه به شمار میرود.
اوکانر در عمر کوتاه فقط توانست دو رمان و حدود ۳۱ داستان کوتاه بنویسد. که همین حجم نسبتاً اندک کار نیز اثری ماندگار بر ادبیات آمریکا به جای نهاد. در ۱۹۷۲ یعنی هشت سال پس از مرگش، «مجموعه داستانهای کوتاه» ش جایزه ی کتاب ملی را دریافت کرد، جایزه ای که معمولاً به نویسنده ای در قید حیات اعطاء می شود، اما داورها اثر اوکانر را چنان ارزشمند دانستند که به طور استثنایی این جایزه را به خاطر موفقیت های ادبی او در طول حیاتش به این مجموعه اعطاء کردند.
این کتاب را نشر آموت در ۶۹۶ صفحه و با قیمت ۴۲ هزار تومان تجدید چاپ کرده است.
این ناشر همچنین سومین چاپ از مجموعه داستان روایتهای من نوشته حسین شکربیگی را نیز به تازگی بازنشر داده است.
این کتاب شامل من و موسي، بيا بازي، مرد، تسليمناپذير، آن روز، لطيف، انتقام و ديكتاتور است که با قیمت ۷ هزار تومان در ۱۱۲ صفحه منتشر شده است.
دخترها در جنگ نیز عنوان اثر دیگری است که برای سویمن نوبت در این انتشارات تجدید چاپ شده است. این کتاب گزیدهای است از داستانهای نویسندگانی چون سامرست موآم، گابریل گارسیا مارکز، لوئیجی پیراندلو، ماریا لوئیزا بومبال، کاترین منسفیلد، فلانری اُکانر، چینوا آچهبه، جیمز جویس، جسی استوارت، ادوارد مورگان فورستر، جانت فریم، کاتای تایاما، مری وب، جامائیکا کین کاید، گیدو موپاسان، آی. ال. پرتز، کریشان چاندار، لئو تولستوی و مک نایت مالمارکه همگی با موضوع جنگ نوشته شده است.
این کتاب با ترجمه ناهیده هاشمی و مقدمه عباس پژمان منتشر شده و سومین نوبت از چاپ آن با قیمت ۲۱ هزار تومان در دسترس قرار گرفته است.
رمان همسر ببر نوشته تئا آبرت و ترجمه علی قانع نیز از دیگر آثاری است که آموت برای سومین نوبت آن را منتشر کرده است.
«تئا آبرت» نویسنده بسیار جوان رمان» همسر ببر» با نوشتن این رمان، در زمان کوتاهی به یکی از پرخوانندهترین نویسندگان غربی تبدیل شد و به دلیل نثر جادویی و روایت اعجابآور این رمان، بسیار مورد توجه رسانهها و منتقدان ادبی سراسر دنیا قرار گرفت تا آنجا که مطبوعات امریکایی و اروپایی به او لقب «مارکز عصر حاضر» جدید دادهاند. ماهنامه ادبی نیویورکر او را یکی از بهترین نویسندگان زیر چهل سال دانسته و بنیاد ملی کتاب امریکا نیز او را در لیست بهترینهای بین پنج تا سی و پنج سال قرار دادهاند.
رمان «همسر ببر» جدا از اینکه همواره در لیست پرفروشترینهای نیویورک تایمز قرار داشته، برنده جایزه اورنج فیکشن ۲۰۱۱ و نامزد نهایی جایزه ناشنال بوک امریکا ۲۰۱۱ شده است.
این رمان در نوبت سوم با قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر شده است.
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