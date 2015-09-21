کاشانی، غایب ثابت جلسات هیات مدیره پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاشانی مدتی است که در جلسات هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حضور نمی‌یابد و دورا دور در جریان مصوبات هیات مدیره قرار می‌گیرد. هرچند کاشانی مدام به باشگاه رفت و آمد دارد ولی زمان تشکیل جلسات هیات مدیره، خیلی زود باشگاه را ترک می‌کند.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس تا الان دلایل شخصی و رسیدگی به امور دیگر را دلیل غیبتش در جلسات هیات مدیره عنوان کرده است ولی به نظر می‌رسد با تداوم این غیبت‌ها، ماجرا چیزی فراتر از امور شخصی باشد.

کاشانی روز گذشته هم در جلسه حضور نداشت و گفته می‌شود اختلافات او با یکی از اعضای هیات مدیره دلیل غیبتهای متوالی اوست. مشخص نیست این اختلاف به خاطر انتخاب اسپانسر باشگاه ایجاد شده و یا مسائل دیگر اما باید در نظر داشت این موضوعات می‌تواند به تیمی که حالا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رکورد پرتماشاگرترین تیم آسیا را دارد، لطمه بزند.