اجرای بیش از ۷۰ برنامه در هفته ناجا در شهرستان محلات

فرامرز گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته ناجا از ۱۱ تا ۱۷مهرماه و با شعار اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی، امنیت و آرامش در سراسر کشور برگزار می شود و در شهرستان محلات بیش از ۷۰ برنامه مختلف پیش بینی شده که در این هفته اجرایی می شود.

وی تاکید کرد: برگزاری این برنامه ها با هدف معرفی عملکرد نیروی انتظامی، جلب مشارکت و اعتماد مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی، آگاه سازی و اطلاع رسانی که بهترین مولفه در پیشگیری اجتماعی است، صورت می گیرد.

گودرزی افزود: برگزاری صبحگاه مشترک با حضور مسئولان شهرستان، حضور در سطح مساجد و مدارس، برنامه های ورزشی متنوع برای کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی و عموم مردم، دیدار از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با ائمه جمعه شهرستان و گلباران قبور شهدا، حضور در نمازجمعه و رسیدگی به مسایل و مشکلات همشهریان از جمله برنامه های این فرماندهی در هفته ناجاست.

وی خاطرنشان کرد: سعی داریم برنامه هایی که در هفته ناجا اجرایی می شود به عنوان طلیعه استفاده از ظرفیت های مردمی و ایجاد امنیت پایدار در طول سال دنبال شود و استمرار یابد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات ادامه داد: مشارکت مردم با پلیس، امنیت مطلوبی را در سطح شهرستان محلات به ارمغان آورده است و هر میزان این مشارکت و آگاهی در آحاد جامعه افزایش یابد، موفقیت پلیس در برقراری امنیت پایدار بیشتر است.

وی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری ما به دنبال پلیس هالیوودی در کشور نیستیم، افزود: اقتدار پلیس در گرو مردمی بودن و اتحاد و مشارکت مردم است و نیروی انتظامی سعی می کند نسبت به تمام افراد جامعه با رافت و مهربانی رفتار کند، ولی در برخورد با مجرمان و برهم زنندگان نظم عمومی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.