وجود علما در جامعه سبب پایداری در اسلام و دین مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی شامگاه یکشنبه در مجلس ترحیم آیت الله خزعلی در امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان وجود علما را باعث تحکیم جامعه عنوان کرد و افزود: در جهان امروز تمام رویدادهای ناخوشآیند برگرفته از عدم وجود علما در جهان غرب است.

وی گفت: عزت، اقتدار و ماندگاری جامعه اسلامی به برکت وجود علماست و باید تلاش شود نقش تأثیرگذار علما در توسعه جامعه تبین شود.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه زندگی امام علی(ع) سرمشق زندگی انسان‌ها است و افزود: زندگی امام علی(ع) سرشار از فرازها و نشیب‌های زیادی است که ما باید از بردباری و مدیریت آن حضرت درس زندگی و ایستادگی بگیریم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان زنجان با نگاهی گذرا به تاریخ گذشته کشور رم اظهار داشت: با وجود علم فراوان در این سرزمین مردم به جادوگری و رمالی بیشتر اعتقاد داشتند این نشان از عدم مدیریت درست و تبلیغ نادرست علم و دین در بین مردم است.

حجت‌الاسلام موسوی تأکید کرد: باید اسلام را به‌صورت خوشایند به مردم بیاموزیم تا مردم باروی گشاده احکام و مبانی اسلام را بپذیرند.

وی بابیان اینکه اسلام دین صلح، دوستی و مهربانی و برادری است افزود: آنچه که امروز وهابیت و گروه‌های تروریستی به نمایندگی از دنیای استکبار انجام می دهد در تضاد با اندیشه ها و احکام اسلامی است.