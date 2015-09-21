حرکت بعضی بازیکنان پرسپولیس قابل گذشت نیست/با سوشا صحبت کرده بودم

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سخت پرسپولیس مقابل ملوان انزلی در جام حذفی فوتبال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: پرسپولیس تیم جوان و با انگیزه‌ای است که امیدوارم شرایط برای هماهنگی بیشتر آنها فراهم شود تا حرفی برای گفتن داشته باشند. تیم‌های بزرگ نیاز به بازیکنان پخته دارند تا بتوانند بار سنگین مسابقات را تحمل کنند ولی ما شاهد اشتباهات فاحشی از بازیکنان بودیم که این ناشی از عدم هماهنگی تیم است.

وی با بیان اینکه نسبت به پرسپولیس خوشبین است، تاکید کرد: با این حال حرکت بعضی از بازیکنان قابل گذشت نیست. به عنوان مثال حرکت سوشا مکانی. من شب قبل از بازی با این دروازه‌بان چند دقیقه صحبت کردم و به او گفتم تمام ویژگی‌های یک قهرمان ملی را داری ولی باید آن را با شخصیت و رفتارت نشان بدهی طوری که شایسته حضور در مجامع بین‌المللی باشی.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس تصریح کرد: در یک تیم بزرگ، شخصیت بازیکنان هم باید بزرگ باشد. نباید کار کردن با بازیکنان فقط به مسائل فنی درون زمین ختم شود. باید از نظر فکری و شخصیتی هم با بازیکنان کار و آنها را ارشاد و هدایت کرد.

کاشانی درباره عملکرد خوب مهدی طارمی در این فصل و اینکه آیا این مهاجم شما را یاد بازیکن خاصی در گذشته می‌اندازد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: این تیم فقط اسمش مرا یاد گذشته می‌اندازد! بازیکنان فعلی پرسپولیس جوان هستند و می‌توانند به بازیکنان بزرگی تبدیل شوند به شرطی که کار فرهنگی هم روی آنها صورت بگیرد.

وی درباره اشتباهات داوری که صدای برانکو ایوانکوویچ را هم در آورده است، تصریح کرد: داوران ما می‌خواهند یک مقدار خودی نشان بدهند و این اتفاق در بازی تیم‌های بزرگ نمود پیدا می‌کند ولی داوران ما هم جوان هستند و به تدریج پخته می‌شوند.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس در پایان درباره دلیل غیبتش در جلسات هفته‌های اخیر هیات مدیره این باشگاه و اینکه گفته می‌شود این جلسات را قبول ندارد، گفت: اصلا اینطور نیست. من روز گذشته هم کار داشتم و نتوانستم در جلسه حضور یابم.