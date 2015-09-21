داعش بدترین ستم رابه مسلمانان کرد/هشدارنسبت به غفلت ازامربه معروف

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تسلیت شهادت امام باقر (ع) به ملت ایران و حوزه های علمیه گفت: نقل حدیث در زمان امام باقر(ع) اوج گرفت و در نتیجه زمینه های تحریف اسلام نیز اوج گرفت. لذا حرکت امام باقر (ع) در راستای حمایت از اسلام واقعی بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان نماینده واقعی اهل بیت و از اولین راویان احادیث نبوی بود.

وی ادامه داد: امام از یک سو با مرتجعین و از سوی دیگر با کسانی که اسرائیلیات را وارد دین می کردند و از سوی دیگر با کسانی که ادعای مهدویت داشتند، مبارزه کردند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در روزگار ما دو موضوع پراهمیت وجود دارد؛ اول عدم توجه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه پیروان اهل بیت هم این فریضه مهم را مورد غفلت قرار دادند و در جهان اسلام نیز به طور اولی از این فریضه غفلت شده است و دوم جریان تندرو و تکفیری که امروز برای جهان اسلام مصیبت بزرگی را به وجود آورده است.

وی با نقل دو روایت از امام باقر در این خصوص گفت: امام باقر (ع) فرمودند در آخرالزمان مردمی می آیند که از ریاکاران پیروی می کنند، آنان قرآن قرائت می کنند اما امر به معروف و نهی از منکر را جز در جایی که ایمن از ضرر باشند، انجام نمی دهند و برای خود عذرهایی می تراشند. امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که با آن واجبات دیگر به پا می شود. اینجاست که خشم خداوند برای کسانی که امر به معروف نمی کنند کامل شده و کیفرش آنها را فرا می گیرد، پس نیکوکاران در سرای تبهکاران به هلاکت می رسند.

لاریجانی گفت بر اساس فرمایش امام باقر (ع)، امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و صالحان است و فریضه بزرگی است که سایر واجبات به وسیله آن محقق می شود و با اجرای آن راه ها ایمن گشته و کسب و کارها حلال می شود و از دشمنان حق و دین انتقام گرفته شده و امور دین و دنیا سامان می یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در جامعه امروز ما امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گیرد، همه جامعه به خاطر سازش با گناهکاران مورد غضب خداوند قرار می گیرند زیرا امر به معروف و نهی از منکر مسئله ثانوی و کم اهمیت نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات جریانات تروریستی تکفیری در منطقه گفت: اقدامات این جریان موجب وهن اسلام شده است زیرا جنایت های آنها با پرچم اسلام انجام می شود.

لاریجانی با اشاره به حدیثی از امام باقر (ع) مبنی بر اینکه خداوند به پیامبر فرمود: «ای محمد کسی که به دوستان من اهانت کند آشکارا به جنگ من آمده است»، گفت: تروریست ها امروز به هیچ مسلمانی رحم نمی کنند و بر اساس قول خداوند که کسی که به دوستان ما اهانت کند خود را باید در جنگ با خداوند فرض کند، این افراد به جنگ خداوند رفته اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) در خصوص نشانه های قوم بدکار در آخرالزمان گفت: در این حدیث حضرت علی (ع) می فرمایند: «هرگاه پرچم های سیاه را دیدید به آنها نپیوندید، آنها قوم ضعیفی هستند که ظاهر می شوند و اهمیتی ندارند، دلهایشان همچون آهن سخت است و دولت دارند اما به هیچ عهد و پیمانی وفا ندارند، ادعای حق می کنند اما اهل حق نیستند، اسمهای آنها کنیه است، به روستاها و آبادی ها منتصبند، موهایشان همانند موهای زنان آزاد است، سرانجام نیز در میان خود دچار اختلاف می شوند و خداوند حق را به وسیله هر کس که بخواهد بپا می کند».

وی تصریح کرد: این روایت تکان دهنده در مورد این قوم ستمکار است که بدترین ستم ها را به مسلمانان کرده اند.