نفوذ سیاسی و فرهنگی حربه دشمن برای ضربه زدن به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم یکشنبه شب در نشست مجمع عالی بسیج سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه نفوذ در تصمیم گیری و نفوذ در اعتقادات و ارزش‌ها از توطئه‌های دشمنان است که با حضور بسیج و با اخذ مسوولیت های انقلابی این اقدام همیشه با شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد: هم افزایی و انسجام در برابر توطئه دشمنان مهم‌ترین بستر مقابله با نفوذ دشمن است و در این استان در این زمینه شاهد عملکرد مطلوبی هستیم.

سردار خرم اظهار داشت: حضور اقشار مختلف بسیج در صحنه دفاع از نظام اسلامی قابل قدردانی بوده و نقش آن‌ها در بخشی از امنیت امروز در مرزها و داخل استان و نیز پیشرفت‌های موجود غیر قابل انکار است.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی گفت: صلابت و ایستادگی بسیجیان در برابر توطئه‌های دشمنان بی مانند بوده و توطئه‌های آن‌ها با بصیرت بسیجیان راه به جایی نمی‌برد.

سردار خرم گفت: هم اکنون ۹ کارگروه تخصصی در اقشار مختلف بسیج تشکیل شده که شامل کار گروه اقتصادی، کارگروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، سلامت، تربیتی و اخلاقی و علمی پژوهشی و بانوان است.

وی بیان کرد: این کارگروه‌ها نقاط قوت و ضعف استان و جامعه هدف را آسیب شناسی کرده و با ارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات، تعامل و مطالبه گری از مسوولان را در برنامه‌های خود مد نظر دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیج با تفکر انقلابی و معنویت دینی که در جوهر خود دارد، همیشه موفق بوده است گفت:بسیج پاسدار حقیقی انقلاب بوده و حرکات و حماسه آفرینی‌های بسیجیان همیشه زبانزد بوده است.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی افزود: بسیج شجره طیبه و یادگار ماندگار امام خمینی (ره) است و در هر زمان مکانی که حفاظت و اعتلای اسلام و ایران اسلامی مطرح شود، ضروری است تا آحاد ملت در صحنه حاضر شده و ایفای نقش کنند.

وی بسیج را دارای آثار مفید بسیار در جامعه عنوان کرد و افزود: تیزهوشی و فقه سیاسی امام خمینی (ره) در درک دین و استخراج نیازهای جامعه از عوامل مهم تولد بسیج و تداوم این حرکت عظیم مردمی بوده است.

در پایان این نشست که در کانون بسیج جوانان ارومیه ارومیه با حضور اقشار عالی بسیج استان برگزار شد، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه به عنوان رئیس مجمع عالی بسیج آذربایجان غربی معرفی شد.