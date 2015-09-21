سرویس مدارس توسط تاکسیرانی قزوین ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زندپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های والدین تعیین سرویس برای فرزندان خود است که انتخاب افراد متعهد و قابل اعتماد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود:با توجه به مشکلاتی که ازناحیه برخی افراد فاقدصلاحیت که هیچ شناختی از آنها نبود در گذشته در قالب سرویس های شخصی بروز می کرد خوشبختانه ساماندهی سرویس مدارس توسط تاکسیرانی توانسته بسیاری از نگرانی ها را برطرف کند و با بررسی صلاحیت رانندگان شناسنامه دار تلاش شده تا در این زمینه خانواده ها هیچ نگرانی نداشته باشند.

زندپور بیان کرد: پس از بررسی صلاحیت و سابقه رانندگان متقاضی سرویس مدارس و هماهنگی انجام شده تاکنون برای ۱۵۳ خودروی سرویس مدرسه برچسب و کارت سرویس صادر شده است.

سخنگوی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: نصب برچسب‌های سرویس مدارس از ۱۸شهریورماه سال جاری آغاز شده است.

وی اضافه کرد: پیمانکاران سرویس مدارس به نوبت برای دریافت برچسب و کارت سرویس مدارس رانندگان اقدام کرده اند و تاکنون ۱۵۳ خودرو به برچسب و کارت سرویس مدارس مجهز شده است.

زندپور یادآورشد: پیش‌بینی می‌شود تا هفته اول مهرماه سال جاری اکثر خودروها به برچسب و کارت سرویس مدارس مجهز شوند.

وی تصریح کرد: ۶۵۲ راننده سرویس مدارس فرم‌های «الف» و «ب» را از مدارس دریافت کرده اند و پس از تکمیل کردن برای دریافت برچسب و کارت سرویس مدارس به سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تحویل داده‌اند.

زندپور در مورد تأخیر در صدور مجوز سرویس مدارس گفت: با توجه به اینکه بسیاری از والدین دانش‌آموزان در نخستین هفته‌های مهرماه اقدام به عقد قرارداد برای سرویس مدارس می‌کنند تاکنون بسیاری از والدین نسبت به این موضوع اقدام نکرده‌اند لذا صدور مجوزهای سرویس مدارس نیز با تأخیر انجام می شود.

سخنگوی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین یادآورشد: از والدین دانش‌آموزان و مدیران مدارس درخواست می کنیم هرچه سریعتر نسبت به عقد قرارداد سرویس مدارس با پیمانکاران تحت نظارت سازمان اقدام کنند تا بتوانیم در اسرع وقت خدمات مطلوبی را به دانش‌آموزان ارائه دهیم.