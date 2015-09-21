دریای کاسپین زمینه ساز صلح و دوستی در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر سعدالله نصیری قیداری در اختتامیۀ دومین دوره از جشنوارۀ ملی فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» که شامگاه یکشنبه برگزار شد با اشاره به این نکته که هدف از تشکیل سازمان یونسکو ترویج صلح و دوستی است تصریح کرد: بشر پس از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسید که امکانات نظامی و مناسبات سیاسی نمی تواند تضمین کنندۀ صلح و دوستی باشد و باید جهالت را به آموزش و علم و فرهنگ تبدیل و در میان مردم صلح را برقرار کرد.

وی افزود: صلح تنها به معنی خلع سلاح نیست بلکه جوامع جهانی باید به عقلانیتی برسند که همواره با نجنگیدن، عدالت و برابری، حقوق بشر، رفاه، مهارت آموزی، شغل و امکانات کافی، سلامت فیزیکی و روانی را به وجود بیاورند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به جنگ های سالهای اخیر تصریح کرد: متاسفانه کشورهای جهان هنوز مفهوم صلح را درک نکرده و همچنان بر طبل جنگ می کوبند و امروزه در منطقه خاور میانه نه تنها انسانها که حتی میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی نیز از این جنگ طلبی در امان نیستند.

وی در ادامه اشاره کرد: یونسکو به عنوان یک سازمان خوشنام از بدو پیدایش به دور از رقابت های سیاسی تلاش کرده جامعه را از بر پایه علم و فرهنگ و دانش به صلح برساند.

نصیری قیداری ادامه داد: باید زمینه ای را فراهم کرد تا گفتگو جای سلاح را گرفته و کرامت انسانی حفظ شود.

وی با تقدیر و تشکر از زحمات شهرداری رشت در برگزاری این جشنواره با هدف اشاعه پیام صلح تصریح کرد: این جشنواره ابتکار خوبی است که در سطح ملی رخ داده و شهر رشت تنها شهری است که اقدام به برگزاری چنین برنامه ای کرده است.

نصیری قیداری افزود: دریای کاسپین به عنوان یک پیوند برای پنج کشور حاشیه آن است که می تواند زمینه ساز صلح و دوستی باشد.