بهبود کیفیت تدریس در آموزش وپر ورش استان زنجان مورد تاکید جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش، مرتضی تمجیدی با اشاره به محور جلسه قبل در مورد ارتقاء سطح علمی دانش آموزان استان و حضور موفق تر آنان در آزمونهای سراسری و حساسیت خانواده ها و معلمان نسبت به این امر افزود: کیفیت بخشی امری پیچیده و دشوار است و با اینکه کارهای زیادی در آموزش و پرورش صورت می گیرد لیکن مهمترین عامل در کیفیت بخشی آموزشی، معلمان هستند.

وی افزود: استفاده از نیروهای توانمند و بهسازی نیروی انسانی از جمله عوامل رسیدن به کیفیت مطلوب در آموزش وپرورش است و یکی از معیارهای کیفیت بخشی، پیشرفت تحصیلی است.

وی استفاده از نیروهای توانمند و بهسازی نیروی انسانی را از جمله عوامل رسیدن به کیفیت مطلوب در آموزش وپرورش دانست و افزود: یکی از معیارهای کیفیت بخشی، پیشرفت تحصیلی است و باید نگرش عامه مردم در مورد نقش مدرسه در جامعه اصلاح شود.

تمجیدی نگرش عموم مردم نسبت به مدرسه را تحویل دانش آموز به دانشگاه خواند و گفت: هدف اصلی مدرسه صرفا تحویل دانش آموز به دانشگاه و قبولی آنان در دانشگاه ها نیست بلکه هدف اصلی مدرسه شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و آماده ساختن آنان برای ورود به جامعه و به طور کلی جامعه پذیری آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به تعیین نمایندگان مناطق و نواحی استان متشکل از نمایندگان معلمان مناطق و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی توسط آنان اشاره کرد و گفت: مجمع نمایندگان معلمان استان می تواند طبق ساز و کار تعیین شده بصورت فصلی تشکیل جلسه داده و یاریگر معلمان باشد.

تمجیدی ارائه نظرات و پیشنهادات توسط مشاوران مدیرکل را ارزشمند و آن را در تصمیم گیری های کلی اثرگذار خواند و اظهار داشت: مشاوران مدیرکل در مناطق خود نیز مکررا اقدام به تشکیل جلسه داده و مسئولین آموزش و پرورش را در ارائه خدمات بهتر به همکاران یاری نمایند.

تمجیدی یکی از دلایل غیرتخصصی بودن برخی از نیروها در حوزه تدریس را ناشی از کمبود نیرو و اجرای طرح 6-3-3 در مقطع ابتدایی خواند و در خصوص اعمال مدرک تحصیلی معلمان یادآور شد: مصوبه جدید شورای عالی اداری در خصوص عدم اعمال مدرک تحصیلی کارمندان بیش از یک بار، تنها مربوط به کارکنان آموزش و پرورش نیست بلکه تمامی کارکنان ادارات را شامل می شود.

وی افزود: نقش اصلی مدرسه شکوفایی استعدادها و جامعه پذیری دانش آموزان است.