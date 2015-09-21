۲۰ دوره آموزش تخصصی امداد و نجات در اصفهان برگزار شد

امیر جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای تابستان تا کنون ۲۱ دوره تخصصی امدادونجات در سطح مناطق استان اصفهان برای مردم و کارمندان ارگان‌های مختلف برگزار شد.

وی به آموزش بیش از ۲۰۰ نفر اشاره کرد و بیان داشت: آموزش‌های تخصصی امداد در مناطق غرب، شمال و شرق اصفهان به اجرا گذاشته شد.

مدیر مرکز بین‌المللی آموزش‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به محورهای برگزاری این دوره‌ها اشاره و اضافه کرد: دوره‌های تخصصی با موضوعات گوناگون از جمله «تغذیه، آب و بهداشت در شرایط اضطرار، اقدامات پیش بیمارستانی و دوره تخصصی نجات» برپا شد.

وی گفت: همچنین در منطقه مرکزی دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی ویژه طلاب و روحانیون در شعبه اصفهان با حضور ۲۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.

جلالیان نیز به برگزاری دوره حمایت روانی - اجتماعی در حوادث و دوره پشتیبانی در عملیات امداد و نجات اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها در شعب نجف آباد، چادگان، نائین، شهرضا و غیره برگزار شده است.