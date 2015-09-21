محموله ۱۰۶ كيلويی ترياک به مقصد نرسيد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا صالحی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر زنجان با انجام كار فنی و اطلاعاتی از حمل و جاسازی یك محموله مواد مخدر از شرق به غرب كشور مطلع شدند.

وی خاطرنشان كرد :طی تحقیقات صورت گرفته توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان مشخص شد این محموله به وسیله یك دستگاه كامیون ۱۸ چرخ از نوع دانگ فنگ در اتوبان زنجان –قزوین در حركت است.

فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار داشت: درپی این اطلاع پنج تیم عملیاتی سازماندهی و در محورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر شدند.

این مقام انتظامی تاكید كرد: تیم عملیاتی مستقر در اتوبان زنجان- قزوین موفق شد، این خودرو را با بار اسفنج آهن متوقف كند.

سردار صالحی تصریح كرد: با توجه به سنگینی محموله و جاسازی مواد مخدر،خودرو به پلیس مواد مخدر زنجان منتقل كه در بازرسی از آن طی دو مرحله ۱۰۶ كیلو تریاك كه به طرز ماهرانه ای در زیر بار اسفنج آهن جاسازی شده بود كشف شد.

این مقام انتظامی با اعلام اینكه راننده و سر نشین آن به نام های ك – ع و ب – ر به اتهام حمل و قاچاق موادمخدر دستگیر شدند خاطرنشان كرد: متاسفانه عدم آگاهی از تبعات سوء مواد مخدر و ازسویی تبلیغات سوداگران موادمخدر در راستای مثبت نشان دادن مصرف موادمخدر باعث گرایش برخی افراد به این بلای خانمانسوز شده است.

محدودیت های ترافیكی ۳۱ شهریور در زنجان اعلام شد

پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان، از اعمال محدودیت های ترافیكی به مناسبت برگزاری مراسم ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس در زنجان خبر داد.

سرهنگ رمضان آفریدون ضمن تبریک فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس افزود: به منظور تامین نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تراکم بار ترافیکی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم ۳۱ شهریور و برگزاری باشکوه مراسم، از ساعت هفت صبح صبح ۳۱ شهریور روز سه شنبه تا پایان مراسم محدویت های ترافیکی در مسیر بزرگراه ۲۲ بهمن از میدان روزبه تا تقاطع تربیت تمهیدات ترافیكی به شرح ذیل اجرا خواهد شد.

تردد همه وسایل نقلیه از ساعت شش صبح روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه تا پایان مراسم در تقاطع تربیت به سمت غرب، میدان سربازان گمنام به سمت غرب، خیابان دادگستری از سمت شمال به جنوب، كوی نصر از سمت شمال به جنوب، خیابان مدرس از سمت شمال به جنوب و جنوب به شمال، میدان مدرس از سمت غرب به شرق خیابان سعدی شمالی، تقاطع دادسرای نظام به سمت شمال ممنون است.

سرهنگ آفریدون در ادامه گفت: توقف هر نوع وسیله نقلیه در محدوده ترافیکی ممنوع بوده و خودرو هایی که در مسیر توقف نمایند با جرثقیل به پارکینگ حمل خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از شهروندان عزیز خواست، که نهایت همکاری را در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم هفته دفاع مقدس با ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی و ماموران انتظامی داشته باشند.

توزیع قرص های غیرمجاز در مغازه عطاری

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر – استان زنجان - از كشف ۶۱۵ عدد داروی غیر مجاز در مغازه عطاری خبر داد.

سرهنگ برزو مهدیخانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در سطح شهرستان در امر توزیع قرص های غیرمجاز فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یکسری تحقیقات محسوس و نامحسوس محل فعالیت متهم شناسایی شد؛ پلیس پس از اخذ مجوز قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه در بازرسی از این واحد صنفی ۶۱۵ عدد انواع دارو های غیر مجاز كشف شد.

فرمانده انتظامی"ابهر" در خاتمه توصیه كرد: استفاده از داروهای قاچاق و غیرمجاز سلامت افراد را به خطر می اندازد و افراد در برخورد با موارد مشكوك موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

قتل به خاطر یک تصادف خسارتی

دو خانواده در شهرستان ابهر استان زنجان كه به علت وقوع یك تصادف خسارتی با همدیگر درگیر شده بودند منجر به قتل فردی ۳۵ ساله شد.

سرهنگ برزو مهدیخانی فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: شب گذشته ماموران كلانتری ۱۵ صائین قلعه از یك مورد درگیری در روستای عمید آباد مطلع و به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی گفت: ماموران با حضور در محل دریافتند ۶ نفر از دو خانواده در این روستا درگیر و هر۶ نفر مجروح و به مركز درمانی اعزام شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطرنشان كرد: متاسفانه در اثر این درگیری فردی ۳۵ ساله به نام د – م بر اثر شدت شدت جراحات وارده فوت كرد.

مهدیخانی با اعلام اینكه در این ارتباط سه نفر دستگیر شدند خاطر نشان كرد: متهمان در بازجویی های صورت گرفته اعلام كردند برادر مقتول با موتورسیكلت با خودرو پژو آنان تصادف خسارتی داشته است و مقرر شده بود برای جبران و پرداخت خسارت با همدیگر ملاقات كنند كه منجر به درگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با اعلام اینكه وقوع تصادف امری اجتناب ناپذیر است از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در وقوع حوادث رانندگی خونسردی خود را حفظ و مطابق قانون رفتار نمایند.