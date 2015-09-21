به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران، پیش از دیدار معوقه با نفت تهران در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق افزود: امروز دیدار مشکلی را مقابل تیم نفت خواهیم داشت و فکر می‌کنم عصر امروز مردم بازی زیبا و جذابی را از این تیم ببینند زیرا هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز و ارائه یک بازی زیبا هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی‌توان به جدول نگاه کرد و فکر کنیم یک تیم در صدر جدول و تیم دیگر در قعر جدول ایستاده است. هنوز زود است بخواهیم درخصوص صدرنشینی و قعرنشینی یک تیم صحبت کنیم.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص وضعیت استقلال نیز خاطرنشان کرد: در این بازی آرش برهانی، جاسم کرار، یعقوب کریمی و ریوالدو را در اختیار نخواهیم داشت. همچنین فکر می‌کنم اکثر قریب به اتفاق تیم‌ها گریبان مشکلات اقتصدی هستند و نتوانستیم در هفته‌های ابتدایی نتایج خوبی کسب کرده و به دنبال این هستیم با تمرینات تاکتیکی که انجام می‌دهیم، این روند را ادامه دهیم.

وی درخصوص دیدار استقلال مقابل گسترش فولادتبریز تصریح کرد: هر دو تیم بازی خوبی ارائه دادند. به خاطر دارم در زمان‌های گذشته هر تیمی که جلوی استقلال و پرسپولیس قرار می‌گرفت همیشه احساس می‌کرد دو گل از حریفش عقب است اما در حال حاضر تیم‌ها با بازی‌های خوبی که ارائه می‌دهند، باعث شدند تا پیش بینی نتیجه بازی بسیار مشکل باشد.

صالح که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: با بازی خوبی که گسترش فولاد در مقابل ما ارائه داد، مطمئن باشید این تیم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت و تیم‌هایی که به تبریز می‌روند تا مقابل این تیم بازی کنند، مشکلات فراوانی مقابل این تیم خواهند داشت.

وی درخصوص بازی استقلال مقابل گسترش فولادتبریز اینگونه اظهار نظر کرد: ما بازی بسیار خوبی از خود ارائه کردیم و در سازمان دفاعی و حمله‌ای بسیار عملکرد خوبی داشته‌ایم، اگرچه اعتقاد دارم هنوز نقاط ضعفی داریم که باید آن را پوشش دهیم ولی باید خاطرنشان کنم که تیم‌های بزرگ دنیا هم ضعف‌هایی را دارند که مربیان آنها همیشه در پی آنان که این نقاط ضعف را پوشش دهند.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما حتی مقابل شهرداری سمنان که برایشان احترام خاصی قائلم، اگرچه ۵ گل زدیم اما در آن بازی هم نقاط ضعفی داشتیم. به اعتقادم باید در بردها به دنبال نقاط ضعف بگردیم و در باخت‌ها به دنبال نقاط قوتمان.

وی در پاسخ به این پرسش که چه فرقی بین استقلال سال ۹۲ و استقلال سال ۹۴ وجود دارد، تاکید کرد: شرایط در هر دوره بسیار متفاوت شده است؛ آن زمان ما ۶ ملی‌پوش در تیم ملی داشتیم و آنها از تجربه بالایی برخوردار بودند اما اکثر قریب به اتفاق فصل را در اختیار تیم ملی بودند.

صالح اضافه کرد: یادم هست برای یک بازی به کرج رفتیم که تنها ۱۳ بازیکن داشتیم ولی امروز از بازیکنان کمتری در تیم ملی برخورداریم، ضمن اینکه اکثر بازیکنان ما جوان هستند و باید طوری برنامه ریزی کنیم که با ترکیبی از جوانان و با تجربه های تیم بتوانیم تا پایان فصل یک تیم موفقی داشته باشیم.

وی درخصوص تعطیلی‌های مکرر لیگ امسال نیز خاطرنشان کرد: ما جمعه بازی می‌کنیم و دوباره لیگ ۲۱ روز تعطیل خواهد شد. این می‌تواند برای ما بسیار دردسرساز باشد زیرا به طور مثال باید بگویم یک ماشین هم اگر یک مدتی کار کند و چند وقت از حرکت باز بماند، مطمئنا قطعاتش دچار آسیب دیدگی خواهد شد چه برسد بازیکنانی که از پوست و گوشت و استخوان هستند.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان گفت: مجددا مجبوریم یکی دو روز تمرینات را تعطیل کرده و دوباره بدنسازی کنیم و یک چند بازیکن ما در تیم امید در حال تمرین هستند و این می‌تواند برای ما مشکل ساز باشد اما باید به برنامه ریزی احترام بگذاریم و راهمان را ادامه دهیم.