جراحی قلب باعث شد کارهایم را کمتر کنم/ نقاشی هایی بر سنگ

جلال متولی عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های فعلی خود در حوزه هنر و طراحی گفت: در حال حاضر باید در منزل استراحت کنم چون حدود هفت روز پیش یک جراحی قلب داشتم و فعلا نباید به خود فشار بیاورم.

وی با اشاره به عمل قلب خود توضیح داد: برادر من حدود دو تا سه سال بیمار بود و بعد از یک دوره بیماری درگذشت و فشارها و استرس هایی که در این مدت به من وارد شد باعث ناراحتی قلبی شد و هفت روز پیش به دلیل همین ناراحتی ها قلبم را عمل کردم.

این هنرمند نقاش با اشاره به وضعیت فعلی خود و توصیه های پزشکان عنوان کرد: پزشکان توصیه کرده اند که تا چند ماه رانندگی نکنم و فعالیت های سنگین نداشته باشم و حتی کمتر پیاده روی کنم. من هم این روزها با وجود این مسایل تنها کاری که می توانم داشته باشم پیاده روی است اما راهی را که همیشه در ۱۰ دقیقه می رفتم حدود ۲۰ یا ۳۰ دقیقه طول می کشد تاطی کنم.

وی اضافه کرد: از پنجم مهر هم تدریس در هنرستان هنرهای زیبا را دارم و باید در کارگاه طراحی حضور یابم.

نمایشگاهی از سنگ های طراحی شده

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران درباره فعالیت های هنری و نقاشی خود نیز عنوان کرد: فعلا کارهای سنگین را متوقف کرده ام چون باید استراحت کنم اما پیش از این در حوزه طراحی روی سنگ و بافت های سنگی فعالیت داشتم که الان هم تنها می توانم در حوزه طراحی کمی کار کنم.

وی با اشاره به جزییات بیشتر این طراحی های سنگی یادآور شد: این طراحی ها روی سنگ های مختلفی صورت گرفته اند. بعضی از این سنگ ها مصنوعی هستند و بعضی طرح ها روی بافت های سنگی انجام شده است که حدود ۳۶ المان سنگی در ابعاد مختلف هستند و امیدوارم بتوانم امسال این آثار را در فرهنگسرای نیاوران به نمایش بگذارم.

این مدرس حوزه نقاشی و طراحی درباره موضوع این طراحی ها نیز بیان کرد: موضوع طراحی هایی که روی بافت های سنگی انجام می شود مسایل انسانی است، این طراحی ها از یک لحاظ کارهای جدیدی نیستند چراکه بشر از ابتدای تاریخ روی دیوارها و سنگ ها نقاشی می کرده است و همین باعث شده است که بشر نوعی نگاه انسانی را در این طراحی ها وارد کند. صمیمیتی بین سنگ و نقاشی انسان ها وجود دارد که ارتباط میان انسان و طبیعت را نمایش می دهد. سنگ به نوعی قرار است حافظ انسان و پیامی برای ارتباط با دیگران باشد. من حتی اگر روی بوم کار کنم اول بافت بوم را تغییر می دهم و زمینه بافت را سنگی می کنم چراکه فکر می کنم کار روی سنگ به نوعی ریشه در طبیعت انسان ها دارد.

طراحی روی سنگ تاثیر بیشتری روی مخاطب دارد

وی ادامه داد: حتی من تاثیر بیشتری را در کار روی سنگ دیده ام که این تاثیر در کاغذ و بوم دیده نشده است و مردم ارتباط بهتری با این نقاشی ها برقرار کرده اند.

متولی که به عنوان داور بخش نقاشی هفتمین جشنواره تجسمی «هنر جوان» نیز فعالیت می کند، درباره این جشنواره بیان کرد: این جشنواره برای جوانان است و ما قرار است راه را برای آنها باز کنیم. این جشنواره قرار است اهداف ملی، ایرانی و اسلامی را پیگیری کند البته این هدف باید به صورت آزاد پیگیری شود نه اینکه به جوانان نکته ای را دیکته کنیم. به طور مثال باید محور خانواده اسلامی مطرح شود اما جزییات این خانواده و مصادیق آن را به عهده خود هنرمندان بگذاریم.