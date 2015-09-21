چهره ۱۶ تیم مرحله نهایی مشخص شد/ حذف چین و قطر و صعود عجیب تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶سال آسیا روز یکشنبه با برگزاری ۱۷ مسابقه در گروههای ۱۱ گانه به پایان رسید و در نهایت چهره تیمهای حاضر در مسابقات نهایی ۲۰۱۶ - هند مشخص شدند.
در گروه A ازبکستان با ۹ امتیاز، در گروه B عمان با ۶ امتیاز و به خاطر برتری در بازی رودررو برابر نپال، در گروه C عراق با ۹ امتیاز، در گروه D عربستان با ۶ امتیاز، در گروه E ایران با ۹ امتیاز و در گروه F کویت با ۴ امتیاز تیمهای صعود کننده از غرب آسیا به مرحله نهایی این مسابقات لقب گرفتند.
در گروه G مالزی با ۱۰ امتیاز، در گروه H کرهشمالی با ۹ امتیاز، در گروه I کرهجنوبی با ۹ امتیاز، در گروه J استرالیا با ۹ امتیاز و در گروه K ژاپن با ۶ امتیاز از شرق آسیا جواز حضور در مرحله نهایی جام را بدست آوردند.
تیم هند که در گروه ایران قرار داشت و با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت، به عنوان میزبان جام در مرحله نهایی حضور دارد تا عجیبترین اتفاق مرحله مقدماتی رخ دهد؛ یعنی حضور میزبان صعود کرده، در مسابقات مرحله مقدماتی.
همچنین در پایان مرحله مقدماتی این جام، تیمهای امارات، ویتنام، نپال و تایلند به عنوان تیمهای برتر دوم گروههای ۱۱ گانه، به مرحله نهایی راه یافتند و تیمهای قطر و چین که میزبان مرحله گروهی بودند، در کنار بحرین، تیمهای حذف شده لقب گرفتند.
در این بین امارات که در گروه ۳ تیمی قرار داشت، با برتری ۶ بر یک مقابل بنگلادش و باخت ۶ بر ۲ برابر عربستان به مرحله نهایی صعود کرد اما تیمهای ۶ امتیازی یمن و تاجیکستان ۶ امتیازی از صعود به مرحله بعدی محروم شدند.
البته در شرق آسیا هم چین با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۷ در رده دوم گروه I قرار گرفت اما از صعود به مرحله نهایی بازماند، آنهم درشرایطی که تایلند با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۴، به عنوان تیم دوم گروه H جواز سفر به هند را کسب کرد. به نظر میرسد شکست ۴ بر صفر چین برابر کرهجنوبی در گروه I باعث شد این تیم به مرحله نهایی نرسد زیرا باخت تایلند برابر کرهشمالی ۲ بر صفر بوده است.
پیروزی ۱۸ بر صفر تیم زیر ۱۶ سال ویتنام برابر گوام، پرگلترین بازی مرحله گروهی بود. ضمن اینکه کرهجنوبی با ۱۷ گل ماکائو را شکست داد و ژاپن هم با این نتیجه از سد مغولستان عبور کرد. کرهجنوبی با ۲۷ گل زده و گوام با ۴۲ گل خورده، هم در مرحله گروهی رکوردهای جالبی را از خود برجای گذاشتند.
سیزدهمین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا از ۱۵ سپتامبر تا دوم اکتبر سال ۲۰۱۶ (۲۴ شهریورماه تا ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۵) در کشور هندوستان برگزار میشود؛ آنهم با حضور تیمهای ازبکستان، استرالیا، هند، ایران، عراق، ژاپن، کویت، مالزی، نپال، کره شمالی، عمان، کره جنوبی، عربستان سعودی، تایلند، امارات و ویتنام.
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