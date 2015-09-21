به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، تورنمنت بین‌المللی شمشیربازی تایلند با حضور تیم‌های کره‌جنوبی، تایلند، هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور، هندوستان، استرالیا، اندونزی، ویتنام، چین و بلژیک از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود.

تیم دانشگاه آزاد به عنوان قهرمان لیگ ایران در سال 1393 به نمایندگی از کشورمان با ترکیبی کامل در هردو رده پسران و دختران یکی از مدعیان قهرمانی رقابت‌هاست. کره‌جنوبی و تایلند نیز از دیگر تیم‎های مدعی هستند که با ترکیبی کامل در این مسابقات حضور خواهند داشت.

تورنمنت بین‌المللی شمشیربازی تایلند در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می‎شود.