به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، تورنمنت بینالمللی شمشیربازی تایلند با حضور تیمهای کرهجنوبی، تایلند، هنگکنگ، مالزی، سنگاپور، هندوستان، استرالیا، اندونزی، ویتنام، چین و بلژیک از شنبه هفته آینده آغاز میشود.
تیم دانشگاه آزاد به عنوان قهرمان لیگ ایران در سال 1393 به نمایندگی از کشورمان با ترکیبی کامل در هردو رده پسران و دختران یکی از مدعیان قهرمانی رقابتهاست. کرهجنوبی و تایلند نیز از دیگر تیمهای مدعی هستند که با ترکیبی کامل در این مسابقات حضور خواهند داشت.
تورنمنت بینالمللی شمشیربازی تایلند در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار میشود.
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