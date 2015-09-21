  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل:

آموزش کلاسی در حوزه محیط زیست پاسخگو نیست

آموزش کلاسی در حوزه محیط زیست پاسخگو نیست

اردبیل – مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل تاکید کرد که آموزش کلاسی در حوزه محیط زیست با هدف آگاه سازی عمومی پاسخگو نیست.

شفیع شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه آموزش های آگاه سازی محیط زیست به کلاس و کارگاه خلاصه شده است، اضافه کرد: این در حالی است که در جوامع پیشرفته آموزش به شکل گفتگو  و تبادل فکری جایگزین آموزش کلاسی شده است.

وی با بیان اینکه به صورت معمول آموزش کلاسی به عنوان راهکار پیشنهاد می شود، ادامه داد: با این وجود آموزش های کلاسی نمی تواند خروجی مورد نظر را داشته باشد و دوران آن سپری شده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار با بیان اینکه از ویژگی های آموزش به شکل گفتگو مشارکت عموم در روند آن است، متذکر شد: به عنوان مثال می توان در کوچه ها و محلات آموزش هایی به این شکل و سیاق ترتیب داد.

شفیعی رویکرد اصلی استانداری اردبیل در حوزه محیط زیست را در دو بخش جلب مشارکت مردمی و ایجاد حساسیت برای مدیران برشمرد و تصریح کرد: در طول یک سال اخیر تلاش شده با این دو رویکرد در راستای فرهنگ سازی گام برداریم.

وی به برگزاری جلسات متعدد در این خصوص اشاره کرد و افزود: تجربه نشان می دهد که بدون مشارکت مردم، دستگاه ها و نخبگان فرهنگی جامعه نمی توان در کاهش دغدغه های زیست محیطی موفق عمل کرد.

به گفته مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار به جلب مشارکت دهیاران به صورت ابتکاری در برنامه های محیط زیست اشاره کرد و متذکر شد: با برگزاری کارگاه های آموزشی در نظر داریم در راستای کاهش و مدیریت پسماند روستایی ازظرفیت دهیاری ها استفاده کنیم.

شفیعی با بیان اینکه درمان مشکلات زیست محیطی فرایندی است، تاکید کرد: باید با نگاه عمیق و اساسی نسبت به درمان مشکلات و دغدغه ها اقدام کرد و در این میان مشارکت گروه های مختلف مردمی ضروری است.

کد مطلب 2920673
محمد میرزایی ناطق

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها