آموزش کلاسی در حوزه محیط زیست پاسخگو نیست

شفیع شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه آموزش های آگاه سازی محیط زیست به کلاس و کارگاه خلاصه شده است، اضافه کرد: این در حالی است که در جوامع پیشرفته آموزش به شکل گفتگو و تبادل فکری جایگزین آموزش کلاسی شده است.

وی با بیان اینکه به صورت معمول آموزش کلاسی به عنوان راهکار پیشنهاد می شود، ادامه داد: با این وجود آموزش های کلاسی نمی تواند خروجی مورد نظر را داشته باشد و دوران آن سپری شده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار با بیان اینکه از ویژگی های آموزش به شکل گفتگو مشارکت عموم در روند آن است، متذکر شد: به عنوان مثال می توان در کوچه ها و محلات آموزش هایی به این شکل و سیاق ترتیب داد.

شفیعی رویکرد اصلی استانداری اردبیل در حوزه محیط زیست را در دو بخش جلب مشارکت مردمی و ایجاد حساسیت برای مدیران برشمرد و تصریح کرد: در طول یک سال اخیر تلاش شده با این دو رویکرد در راستای فرهنگ سازی گام برداریم.

وی به برگزاری جلسات متعدد در این خصوص اشاره کرد و افزود: تجربه نشان می دهد که بدون مشارکت مردم، دستگاه ها و نخبگان فرهنگی جامعه نمی توان در کاهش دغدغه های زیست محیطی موفق عمل کرد.

به گفته مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار به جلب مشارکت دهیاران به صورت ابتکاری در برنامه های محیط زیست اشاره کرد و متذکر شد: با برگزاری کارگاه های آموزشی در نظر داریم در راستای کاهش و مدیریت پسماند روستایی ازظرفیت دهیاری ها استفاده کنیم.

شفیعی با بیان اینکه درمان مشکلات زیست محیطی فرایندی است، تاکید کرد: باید با نگاه عمیق و اساسی نسبت به درمان مشکلات و دغدغه ها اقدام کرد و در این میان مشارکت گروه های مختلف مردمی ضروری است.